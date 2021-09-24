〈五倍券來了〉短期可刺激消費 學者示警這變數恐讓小店家無福消受

因應疫情對經濟的衝擊，振興五倍券將在 10 月 8 日正式領用，外界對於五倍券創造的經濟效益拭目以待，但有學者示警，五倍券設定使用期限可在短期內達成刺激消費目的，但今年五倍券納入電商平台通路，因此須考慮疫情恐降低民眾出門消費意願，對於小型店家等服務業恐無太大助益。

金融研訓院今 (24) 日舉行「從三倍券看五倍券效益研討會」，邀請國發會、商研院、中經院等產官學領域專家共同探討五倍券對刺激經濟的效益。

台大經濟系副教授蔡宜展表示，五倍劵設有使用期限，加上廠商加碼優惠還會比五倍劵使用的期限更短，當消費者為了獲得相關優惠，勢必要在短時間內將五倍劵使用完畢，因此在短期內自然可達到刺激消費的行為。

但蔡宜展也說，這波疫情受創最深的就是服務業，因此五倍券是否能真正刺激消費創造經濟效益，也要考慮疫情與財富所得等因素，如果民眾因疫情而不願出門，可能就會將五倍券用在電商平台消費，這反而對於受創最深的服務業沒有幫助。

但如果民眾減少消費是因為所得收入減少，那政府發行五倍券對於民眾的挹注，就能達到鼓勵民眾出門消費的目的，對於災情慘重、必須與人接觸的相關產業就會有較大的助益。

國發會經濟發展處處長吳明蕙則說，為避免製造人流群聚，今年五倍券與去年三倍券最大的不同在於「強化數位」，透過台灣 Pay、好食券等加碼，以及數位標章辨識，鼓勵消費者善用數位綁定。

吳明蕙進一步表示，今年這波疫情對內需餐飲服務衝擊甚鉅，尤其是小型店家與攤商衝擊最大，為讓小攤商也能享有五倍券的商機，也同步提供店家採購電子支付設備補貼與免手續費等補助。

另外，今年新增的電商平台，今年也將以「五倍券專區」協助推廣具有地方特色的商家或在地小農，透過上架費與廣告費用減免，讓小型業者可以學習疫情下新型態經營模式，讓因疫情受創最深的小店家也能受惠於振興政策。