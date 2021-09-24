 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈五倍券來了〉短期可刺激消費 學者示警這變數恐讓小店家無福消受

鉅亨網記者郭幸宜 台北
金融研訓院舉辦五倍券效益研討會。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
金融研訓院舉辦五倍券效益研討會。(鉅亨網記者郭幸宜攝)
Tag
五倍券金融研訓院數位國發會

因應疫情對經濟的衝擊，振興五倍券將在 10 月 8 日正式領用，外界對於五倍券創造的經濟效益拭目以待，但有學者示警，五倍券設定使用期限可在短期內達成刺激消費目的，但今年五倍券納入電商平台通路，因此須考慮疫情恐降低民眾出門消費意願，對於小型店家等服務業恐無太大助益。

金融研訓院今 (24) 日舉行「從三倍券看五倍券效益研討會」，邀請國發會、商研院、中經院等產官學領域專家共同探討五倍券對刺激經濟的效益。

台大經濟系副教授蔡宜展表示，五倍劵設有使用期限，加上廠商加碼優惠還會比五倍劵使用的期限更短，當消費者為了獲得相關優惠，勢必要在短時間內將五倍劵使用完畢，因此在短期內自然可達到刺激消費的行為。

但蔡宜展也說，這波疫情受創最深的就是服務業，因此五倍券是否能真正刺激消費創造經濟效益，也要考慮疫情與財富所得等因素，如果民眾因疫情而不願出門，可能就會將五倍券用在電商平台消費，這反而對於受創最深的服務業沒有幫助。

但如果民眾減少消費是因為所得收入減少，那政府發行五倍券對於民眾的挹注，就能達到鼓勵民眾出門消費的目的，對於災情慘重、必須與人接觸的相關產業就會有較大的助益。

國發會經濟發展處處長吳明蕙則說，為避免製造人流群聚，今年五倍券與去年三倍券最大的不同在於「強化數位」，透過台灣 Pay、好食券等加碼，以及數位標章辨識，鼓勵消費者善用數位綁定。

吳明蕙進一步表示，今年這波疫情對內需餐飲服務衝擊甚鉅，尤其是小型店家與攤商衝擊最大，為讓小攤商也能享有五倍券的商機，也同步提供店家採購電子支付設備補貼與免手續費等補助。

另外，今年新增的電商平台，今年也將以「五倍券專區」協助推廣具有地方特色的商家或在地小農，透過上架費與廣告費用減免，讓小型業者可以學習疫情下新型態經營模式，讓因疫情受創最深的小店家也能受惠於振興政策。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞