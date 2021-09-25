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〈能源盤後〉市場明顯緊繃 原油連4漲 Brent再創近3年高點

鉅亨網編譯許家華
〈能源盤後〉市場明顯緊繃 原油連4漲 Brent再創近3年高點 (圖片:AFP)
〈能源盤後〉市場明顯緊繃 原油連4漲 Brent再創近3年高點 (圖片:AFP)
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OPEC石油原油汽油天然氣

週五 (24 日) 交易，WTI 和 Brent 原油期貨價格均連續第四日上漲，且 Brent 原油價格再創 2018 年 10 月以來的最高收盤價。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 表示：「市場正把供應中斷延長的衝擊反映在價格上，以及為了對應煉油廠需求而可能的庫存消耗量。」

「即使石油恢復生產，預料中的供應短缺，加上需求復甦的看漲跡象，已經明顯讓市場緊繃，至少在非常短期內，為 Brent 原油突破每桶 77 美元鋪路。」她說。

  • 11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 68 美分或 0.9%，收每桶 73.98 美元，為最近月契約自 7 月 13 日以來最高收盤價，本週收漲 3%。
  • 11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲  84 美分或 1.1%，收每桶 78.09 美元，再創近 3 年高點，本週最近月契約漲近 3.7%。
  • 12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲  77 美分或 1%，收每桶 77.23 美元，此為交易最活躍契約。

德國商銀分析師 Carsten Fritsch 報告指出：「由於供應受限 (墨西哥灣停產、OPEC + 產量低於協議)，以及需求強勁，導致石油市場明顯收緊，推動了價格大漲。」

美國安全與環境執法局 (BSEE) 週四估計，墨西哥灣 16.2% 或約 294414 桶 / 日的石油產能仍 29 日登陸的艾達颶風衝擊而處於關閉狀態。BSEE 週五至原油收盤前並未更新數據。與此同時，分析師指出，煉油廠活動反彈速度較生產快速。

貝克休斯 (BKR-US) 週五公布，本週美國活躍的石油鑽井平台數量增加了 10 個，達到 421 個，為連續第三週增加。

《路透》本週稍早報導，OPEC + 雖然同意自 8 月起進一步放寬產量限制，但一直未能提高產量。

Rystad Energy 的 Dickson 表示：「OPEC + 會議預計 10 月 4 日召開，該石油生產商團體將須決定供應計畫——看是要將 Brent 油價推升至每桶 80 美元以上，還是要採取行動提高供應並讓價格正常化。」

「倘若 OPEC + 決定石油太貴了，它可能會呼籲一些擁有大量閒置產能的主要生產國 (例如沙烏地阿拉伯) 提高產量，並讓價格下調至 70-75 美元的水準。」

「目前而言，在汽油需求的推動下，原油餘量仍然看漲，但對非核心精煉產品 (例如噴氣燃料) 的需求下降，將對液態石油餘量造成看跌壓力。另外，隨著流感季節和潛在的變種新冠病毒迫近，價格下行風險也很大。」Dickson 說。

其他能源商品交易
  • 10 月交割的汽油期貨價格上漲 0.7% ，收近每加侖 2.188 美元，本週上漲近 0.8%。
  • 10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.267 美元，本週上漲近 2.6%，也是自 2018 年 10 月以來最高收盤價。
  • 10  月交割的天然氣期貨價格大漲 3.3%，收每百萬 Btu 5.14 美元，本週上漲近 0.7%。
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