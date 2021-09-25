100%漲幅指日可待！花旗：10月初分析師活動將是通用股價催化劑

通用汽車 (GM-US) 股價數個月來一直落後市場，但花旗分析師 Itay Michaeli 認為，通用 10 月 6 日至 7 日舉辦的分析師活動將有助於推動該股走上每股 100 美元之路，意味著較現行股價漲近 100% 之多。

通用週五小漲 0.6% 或 0.31 美元，收 52.23 美元。

通用在 8 月 4 日公佈第二季財報以來，股價已經下跌約 10%，同期 S&P 500 指數略微上升，而道指下跌約 1%。同業福特 (F-US) 同期僅下跌 1%，而電動車勁敵特斯拉 (TSLA-US) 則上漲約 8%。

雪佛蘭 Bolt 召回事件，以及全球汽車半導體短缺的衝擊，已讓投資者對該公司近期內的狀況感到憂心忡忡。但 Michaeli 認為，10 月舉辦的分析師活動將讓投資者把目光投向更遠的地方。

他正尋找通用能說服投資者公司未來成長之處，其可能的成長動力包括：轉型至電動車、出售自動駕駛軟體，將從對自動駕駛機器人計程車公司 Cruise 的投資中賺錢等。對於 Michaeli 來說，通用汽車有更多可以追求牟利的事項，而不僅有可獲利的卡車業務。

Michaeli 週五報告寫道：「通用已證明其有能力應對經濟低迷和近期產量波動。」2020 年經濟衰退期間，通用也能創造獲利，且 2021 年獲利能力依舊紮實，即使全球晶片荒引起的供應問題已拖累整個產業。「通用沒有獲利問題。」該分析師說。

10 月召開的分析師活動應該與成長相關，以及公布所有不同業務機會的價值 (例如 Cruise)，以提高本益比。

按 2022 年預估獲利計算，通用目前本益比約 7.5，而 S&P 500 指數本益比約 20。通用本益比很低，因為投資者認為該公司未來收益成長不大。

然而，Michaeli 不認同此看法。他給予通用股票「買進」評級，其正式目標價為每股 90 美元，略低於他認為的 100 美元潛力。分析師的平均目標價約為每股 72 美元，較現行股價上漲近 40%。

他對通用的看法並非獨樹一格，華爾街普遍熱愛通用股票，追蹤通用股票的分析師 96% 給予買進評級。根據彭博，追蹤的 23 位分析師中僅有一人給予「續抱」評級，與 S&P 500 成分股平均買進比率約 55% 相比，通用高出許多。