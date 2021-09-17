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通用擴大Bolt電動車召回年份 同時宣布北美延長減產

鉅亨網編譯張博翔
通用擴大Bolt電動車召回年份 同時宣布北美延長減產（圖：AFP）
通用擴大Bolt電動車召回年份 同時宣布北美延長減產（圖：AFP）
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通用汽車Bolt火燒車電動車產業召修電池

通用汽車 (GM-US) 周四 (16 日) 宣布，雪佛蘭 Bolt 電動車在發生 12 起火燒車事故後，將擴大召回年份，此外由於晶片短缺問題持續延燒，密西根州等北美組裝廠將延長減產。

通用汽車將 Bolt 電動車電池問題的召回範圍，擴大為 2017 年至今銷售的車款，通用表示，在確認召回將解決火災問題前，不會恢復該車款的生產或銷售。Bolt 車款目前已發生 12 起火燒車，並出現 3 起受傷事件。

通用汽車在 8 月將 Bolt 的召回範圍擴大至 14 萬輛汽車，以更換電池模組，目前估計成本為 18 億美元，並將向電池供應商 LG 化學求償。

關於召回車輛並完成所有電池更換的確切時間仍不明朗，通用表示，Bolt 組裝廠將額外停產三周，因現階段一直無法採購到召回所需的電池模組，該公司正持續與供應商合作，更新製造流程。

另外，由於晶片短缺，通用密西根組裝廠停產期將延長至 10 月 15 日。

通用並將進一步減少北美其他六家組裝廠的產量，墨西哥、加拿大組裝廠將刪減雪佛蘭 Equinox、Blazer 和 GMC  Terrain 等車款的產量。生產雪佛蘭 Camaro 和 Malibu  的密西根和堪薩斯組裝廠產量也將繼續下滑。

通用汽車本月初便被迫暫時停止北美大多數組裝廠的產能。

美國商務部周三表示，白宮計劃下周四 (9 月 23 日) 與汽車製造商和半導體廠召開會議，商討當前全球晶片短缺、Delta 變種病毒對全球半導體供應鏈的影響，以及提高半導體業透明度的進展。

通用汽車周四下跌 0.58% 至 51.52 美元。該股過去 12 個月總計上漲 64%，特斯拉 (TSLA-US) 同期上漲 68%，福特汽車 (F-US) 則飆漲 87%。

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