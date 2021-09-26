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合一新冠新藥完成前期開發 最快明年上半年啟動人體臨床

鉅亨網記者沈筱禎 台北
合一新冠新藥完成前期開發 最快明年上半年啟動人體臨床。（圖：AFP）
合一新冠新藥完成前期開發 最快明年上半年啟動人體臨床。（圖：AFP）
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合一新藥臨床新冠病毒

合一 (4743-TW) 繼上市糖尿病足部傷口潰瘍 (DFU) 新藥後，陸續投入各項新藥開發，其中，抗新冠病毒核酸新藥 SNS812 已完成前期研發階段，並證實可抑制部分變異病毒株，預計明年上半年進入人體實驗。

在新冠新藥開發方面，合一原本投入兩項新藥，不過考量未來市場發展空間，目前將研發重心擺在核酸新藥 SNS812 上，SNS812 是與中天上海合作，已完成前期攻毒動物試驗。

SNS812 針對新冠病毒不易突變的基因區域進行 siRNA 試驗設計，該新藥在美國國家生物技術資訊中心 (NCBI) 公布的 20 多萬筆病毒株數據中，涵蓋率達到 99.8%，也就是 SNS812 可抑制多數病毒。

從病毒試驗數據顯示，SNS812 證實可抑制原始株、英國株 Alpha、巴西株、加州株及印度株等變異株。

合一規劃，將把相關數據整理後向美國 FDA 申請 IND(新藥臨床試驗)，最快明年上半年啟動人體試驗，有望將一、二期臨床合併執行，若試驗順利不排除提出緊急使用授權 (EUA)。

合一原看好，旗下新藥 FB704A 能治療全球尚無有效藥物的嚴重嗜中性球氣喘，但考量該新藥需再投入大量資源，且發展與國際藥廠相同適應症藥物差異不大，因此決定暫停試驗。

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