生技股王牌爭霸戰 合一拿下5.3億美元授權創紀錄、晶碩上半年營收25.3億元創新高

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

今年 6 月，台灣生技產業創下 1.3 兆元總市值紀錄，不但比去年同期成長 22.87％，更是 10 年前生技總市值的 5 倍以上，也是台灣生技股繼 2016 年的投資狂潮後，休養生息 4 年，再次登上的榮景。

點火的起點，是在去年 4 月，新藥研發公司合一生技宣布，拿到 5.3 億美元的授權成果。在這個國內生技產業單一新藥的最高授權金額紀錄之後，國內生技產業的好消息彷彿接力賽一般，一棒一棒接續而來，讓生技產業今年表現持續火熱。

新藥研發公司中，逸達生物科技的前列腺癌新劑型新藥，今年 5 月終於拿到美國藥證，讓今年 3 月完成簽訂 2.07 億美元授權合約，進入「里程金」階段，成為合一之後又一項巨額的授權成果。

醫材領域方面，隱形眼鏡大廠晶碩上半年營收以 25.3 億元創下歷史新高，比去年同期成長超過 60％。此外，以九個月的時間完成新冠疫苗臨床二期期中分析的高端疫苗，則在 7 月中取得國內緊急使用授權（EUA），並已在今年 6 月單月轉虧為盈。

好消息接連不斷，讓生技投資熱潮延續，但投資人也看得心驚膽戰。尤其回望一 5 年前後，基亞、浩鼎新藥公司帶動捲起的生技股狂潮，在解盲失敗後，股價一瀉千里……，這一次，生技股真的會走出不一樣的格局嗎？

生技股們的 10 年光景

醫材、保健獲利穩健，新藥紛收割

「這一次（生技股）不是全面性地上漲，大部分上漲的公司是有自己的題材、業績。」台灣研發型生技新藥發展協會理事長張鴻仁回憶，過去基亞、浩鼎時代投資可說是一窩蜂，「漲的時候大家都漲，跌的時候大家都跌。」

「過去幾年處境艱難，生技業都失去了信心。」《生技投資聖經》作者、黑木投資公司合夥人羅敏菁談起如今生技業的表現，很有感觸。不僅就產業基本面，過去 10 年，台灣養出一群能有穩定獲利的保健、醫材、製藥公司，甚至連燒錢的新藥研發公司，也在長達多年的研發期之後，開始進入大量取得藥證、實質銷售的成果期。

羅敏菁認為，看生技產業一定要分兩塊來看，一塊是新藥，一塊是新藥以外的公司，後者主要是看公司的獲利成長、EPS 成績；至於前者，雖然最終新藥研發成敗未定，但這幾年新藥公司的進展，也讓新藥研發的各階段成果指標更多元，除了臨床試驗解盲，研發階段的授權合約，以及評估藥證的市場，都成為投資新藥研發的關鍵項目。

這些觀察指標，也能進一步區別誰可能是新藥族群裡的「真王牌」。

新藥研發最後一哩路

取得美國藥證、獲 FDA 許可上市

過去幾年，台灣新藥公司陸續有智擎、中裕拿到美國藥證，但股價都不若它們在二期、三期試驗時的表現。雖說藥證是新藥研發的最後一哩路，是重要里程碑，但拿到藥證就開始進入實際的營收數字表現，新藥到底有沒有市場價值，即見真章。

中裕在 2018 年，愛滋病新藥拿到美國藥證，但至今股價也未有亮眼表現。羅敏菁指出，因為中裕的藥是後線用藥，儘管取得美國藥證，獲得 FDA 有限用途的許可，但市場不大的現實，仍讓銷售表現難有起色。

中裕新藥董事長張念原曾分享，以美國市場來看，光是保險公司就有幾百家要談，「保險公司會說藥價多少才願意付，你要推銷給醫師，也要先建立關係。」足見要在美國布局銷售通路，也是一個不小的挑戰。

因此，評估未來 1 年即將拿到藥證的公司，就必須進一步了解它們新藥的市場潛力與通路布局，將成為重要觀察指標。

CDMO 新趨勢正夯

二五年全球估三百億美元規模

今年因疫苗代工議題，讓投資人認識到全球醫藥業正崛起的新趨勢—CDMO（委託研發及生產代工）。今年 4 月，政府新版的《生技新藥產業發展條例》也將 CDMO 納入獎勵項目，與新藥研發一樣享有投資抵減的優惠。

事實上，除了政府獎勵外，生物製藥領域的 CDMO 模式，未來五年將快速成長。以國際投資顧問公司 Bourne Partners 預估，未來五年，每年複合成長率 14.5％，到 2025 年全球將有 300 億美元以上的規模。

今年 4 月，鴻海創辦人郭台銘大手筆投資 50 億元，要支持台康生技在 CDMO 業務的發展；6 月，泰福宣布取得浩鼎 CDMO 的合約，並高調宣布要加速擴大 CDMO 的業務。

國內生技業前景可期

企業家紛認投資，未來成果更多元

「台灣人，不是特別喜歡以燒錢為主的商業模式。」張鴻仁直言，雖然去年以來生技股又開始有活力，但過去長達 3、4 年的沉寂，讓生技公司增資困難，發展並不容易。

但是不燒錢，就難有創新，張鴻仁以美國那斯達克為例，「那是最支持『燒錢公司』的地方，所以獨角獸都在那裡上市。」

張鴻仁談起去年以來因為疫情影響，讓生技產業如今能再創市值高峰的過程，甚有感觸。「過去我們不覺得藥品和醫療器材都是進口有什麼問題，你以前會覺得口罩在中國生產是問題嗎？」但疫情的衝擊，讓生技產業有了重新定位的機會，也讓投資大眾重新認識到生技產業的價值。

來源：《今周刊》 第 1284 期

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