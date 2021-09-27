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【邱志昌專欄】運用PB比率進行個股波段操作！

首席經濟學家 邱志昌 博士
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邱志昌資產負債表生命週期gdpqe工資上揚股價淨值比

(聲明：本文相片與姓名在 Telegram 軟體被冒用，已向證券主管機關檢舉。)

壹、前言
(圖一：道瓊工業股價指數日K線圖，鉅亨網)
(圖一：道瓊工業股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

P 是股價，B 是 Book Value 上市公司每股淨值，是資產負債表中的每個股東權益；以 PB 倍數可以來回操作股票。美股可能得開始面對成長趨緩，股市緩緩下跌、或整理；如果將無限量 QE 的效應區分為幾種影響經濟成長組合，則不外乎下列四種： 一、高通膨與強力復甦、二、高通膨與復甦緩慢、三、強力復甦與低通膨、四、緩慢復甦與低通膨。未來的演變結果，將不出這四種組合。排除非通膨，則景氣復甦選項只剩下兩個：低通膨與復甦的強與緩慢兩種結果。以過去一年半以來，雖然 2021 年 3 月之後，美國 CPI 物價年增率、驟然連續 4 個月增溫；但是實體經濟領先指標，標準普爾、道瓊、NASDAQ、費城半導體股價指數，走勢強勁；顯示未來產業景氣復甦榮景可期。

但是相對於產業生產的興旺，美國從 2021 年 6 月起，消費者信心指數趨於滑落；而且第二季乃至第三季 GDP 成長率，多與 2020 年 QE 計畫當時，有顯著不如預期的憂慮。例如，在 Fed 的規劃中，當無限量 QE 撒下去之後；2021 年第二季美 GDP 季成長率應達到 9.1%，但其實真正落實的數據只有 6.5%，與計畫預期差距顯著。而 9 月初時，摩根預估美國經濟成長率，預計將在第三季時放緩；實際 GDP 增值只有 2.9%、這也遠低於第二季實際數值 6.5%；因為經濟刺激計畫、與疫情後重開活動同步冷卻了。摩根投資銀行認為，通膨尚未及時降溫，與 Delta 病毒擾亂，是第三季 GDP Slow 的肇因。摩根對第 2021 年四季 GDP 預期 6.7%；預期消費支出才會開始增加。換言之，2021 年 7 到 9 月底是一個陷落的季節；而第四季則有回升機會。

貳、股市的走勢最能預擬未來！
(圖二：NASDAQ股價指數日K線圖，鉅亨網)
(圖二：NASDAQ 股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

而在 2020 年下半年起至 2021 年上半年止，由股價指數所呈現的預期，多是強勁景氣復甦預期。但從 Fed 在 2021 年第三季，決定提前收縮資產負債表開始，8 月中起情勢有顯著變化；道瓊股價指數走法，就由急攻轉為緩漲；顯示多頭對資金行情不再有激情，無限量 QE 效果邊際遞減，且開始對 QE 收縮資產負債表，有著懷疑的隱憂。就如同少數華爾街經濟學家，對於未來經濟情勢有著通膨升溫、成長趨緩的所謂「停滯性通貨膨脹」極端預期。持有這種觀點經濟學家認為，在疫苗全面普及與覆蓋率升高後，經濟發展腳步也已步入正軌之後，就業增加、抑或是失業率減少的速度，尚未達到預期水準，則早就發生的通膨白白損失，無法創造就業增加。

Fed 傾全力推動無限量 QE，就是要以通貨膨脹代價，換取 GDP 的快速成長。但消費者受到 2009 年至 2017 年，三次有限量、有限期 QE 洗禮。這次史無前例的無限量 QE 一出，全球房地產、股市根本不等實體經濟蓄勢待發，馬上出現爆炸性的價格上揚，令年輕世代嘆為觀止。一間兩房鳥籠式新屋，動輒兩千、三千萬新台幣，這使月薪 4、5 萬元的年輕人難以負荷？台灣位處美中衝突緩衝地帶，訂單與外貿成長激增，進出口貿易不斷締造歷史耀眼紀錄，但伴隨 Alpha、Delta 疫情，服務業不振情勢仍然嚴肅。

且台灣剛畢業的碩士生，30 年前工作起薪約 4 到 5 萬元多，現在依舊沒增加；這在物價房價已大漲數倍的台灣，要透過所謂「涓滴經濟學」讓年輕人有立足生根之屋？無異是天方夜譚。在美國的經濟情況，也似乎如此、不但中國製造商進口消費品價格上揚，美國政府的失業補貼給予不菲，但就業率的進步仍然牛步。2021 年 8 月的失業率，為季節調整的 5.2%、是比上一個月的 5.4% 進步，但與 5,4% 的 CPI 年增率相比，就業成長率的增加對於 GDP 成長似乎成事不足、敗事有餘。處在社會底層的無產階級勞工，需要顯著調高工資才有上工意願，美國如此、台灣就業市場也未嘗不如是？

叁、善用 PB 值進行各股波段操作？
(圖三：台股加權股價指數日K線圖，鉅亨網)
(圖三：台股加權股價指數日 K 線圖，鉅亨網)

因此在這種盤整盤中，運用股價淨值比進行波段操作，將成為中期股市的一大特色。這次物價上揚屬性為 Cost Push，鋼鐵、工業生產原料的銅、鎳重金屬價格大漲，建築工人薪資飛揚，即使以緊縮貨幣政策控制，效果也相當有限。而未來為解決全球性缺工問題，調高工資已經無可迴避。尤其是全球各國政府卯足全力發展半導體、AI 與數位科技之際，勞工不再是家臣、他們是專業取勝；在知識科技的年代中，強調的有效率解決生產瓶頸，終身僱用不見得適用。可以清楚預期，未來工資上揚將成為，有能力廠商是否留住人才的關鍵。當然工資上揚最後轉嫁者，又將會是消費者埋單、就又是成本推動的 Inflation。這也不能怪華爾街唱衰股市者，經過上次 QE 的歷練，資產價格已經到頂之後，接下來缺工、工資上揚的轉嫁就只指向 Cost Push Inflation，但是按摩根對第四季 GDP 的預期，也似乎暗示通膨降溫，生產與消費者多從容接受 QE 縮表，恢復疫情前常態活動。

在 2021 年強勁成長的結構，最重要的原因是美中貿易、科技、軍事對立下，中國廠商仰賴大陸、與台商供應鏈的依賴仍然存在。且全球供需供應鏈受到疫情影響，產生不平衡發展、運輸產業勞力不足現象，平添運輸成本上揚。然而這些不正常的現象將在 2021 年漸漸消失。雖然航運貨櫃運輸類股價，憑恃的是上海集裝箱的指數，目前該項指數仍然在高檔持續上揚，但對股價的激情似乎已經淡然；尤其是在交易所對於當沖比率過高，股價在一個交易日內暴漲暴跌多日後，將進行限制性搓合、延遲每一筆買賣交易時間。顯然當沖的租稅並沒有改變，但是已經顯著改善投資者投資心態。就以長榮海運的股價 133.5 元 / 股，每股淨值 34.28 元 / 股計；其為 3.89 倍，如果未來長期景氣依然暢旺，則在此價位 PB 為 3.89 倍之下，若無特殊性的搓合，許可成為逢低承接的個股。

(圖四：長榮海運股價日K線圖，鉅亨網)
(圖四：長榮海運股價日 K 線圖，鉅亨網)
肆、結論：多元化比對與衡量、探究出最佳投資機遇！

而被美國基礎建設引燃的鋼鐵類股，中鋼每股淨值 20.53 元 / 股，目前股價 39.1 元 / 股，每股股價為每股淨值的 1.9 倍，如果各國財經政策多由貨幣轉向公共建設；則鋼鐵、水泥與建材則成為不可或缺的產業。而以目前 1.9 倍的 PB 值，其投資價值不算貴。本文認為，可運用股價淨值比、即是 PB 的方式檢驗真實股價的高低：一、如果一個公司生命週期處於正常成長的復甦期，則其 PB 值大約在 2 到 4 倍之間波動。二、若公司生命週期為顯著成長期，則其生命週期在 4 到 6 倍之間。三、若更為強勁的生命成長周期，則其股價波動則為 6 到 10 倍 PB 值之間。四、 之前本文曾經論述過，無論是任何股票股價，它的天際線為 PB 值 10 倍，這是行情最夯時候的賣點。五、而一旦回檔之後，我們認為較為短線的 PB 值可能為 6 倍，而最安全的底部區則為 4 倍 PB。

(圖五：中鋼股價日K線圖，鉅亨網)
(圖五：中鋼股價日 K 線圖，鉅亨網)

在以上原則下，問題會出現：4 倍的股價淨值比以下，甚至跌到 1 倍以下、不是更便宜？這就要留意一個投資陷阱，那就是上市公司財務違約。如果一家公司股價總市值，小於資產負債表上的總負債，則這家公司有財務違約的風險？但是回顧目前夯過頭的運輸類股，它們的最低點多是淨值 1 倍以下，就是跌破淨值；如果股價 K 線圖期限夠長的話，也可翻翻美股 Apple 的幾十年前股價，可能連 10 美元 / 股多不到。看起來財報數據或是 PB 值有時也是保守原則，最好親自拜訪公司、廣泛探視同類型公司、交叉分析比對，才是腳踏實地、財報數據成為佐證參考。

(提醒：本文為財金專業研究分享，非投資建議書；不為任何引用者行銷或投資損益背書。)

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