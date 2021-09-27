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鉅亨美股雷達：傳百度收購YY直播將破局、特斯拉估晶片短缺明年緩解

鉅亨網新聞中心
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達　(圖片：AFP)
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鉅亨美股雷達百度英特爾ㄊ特斯拉

美股重要看點：

週一 (27 日) 美股最重要看點，即為美國眾議院院將就 3.5 兆美元預算支出計畫進行最終表決，但眾議員民主黨內部卻仍存在意見分歧，眾院民主黨議員已相繼表示，不太可能在下週眾議院投票前達成協議。

美股前一交易日漲跌：

  • 道瓊指數上漲 33.18  點，或 0.1%，收 34,798 點。
  • 那斯達克指數下跌 4.54 點，或 0.03%，收 15,047.7 點。
  • 標普 500 指數上漲 6.5 點，或 0.15%，收 4,455.48 點。
  • 費城半導體指數下跌 3.5 點，或 0.10%，收 3,453.9 點。

今日重要總經數據：

  • 美國眾議院就 3.5 兆美元預算支出進行最終投票。
  • 芝加哥 Fed 主席伊文斯發表談話 (2021 票委)。
  • 美國 8 月耐用品訂單月增率初值，市場預期 0.6%，前值為 -0.1%，實際公佈 1.8%。
  • 紐約 Fed 主席威廉斯發表談話 (FOMC 永久票委)。

重要個股動態：

1. 百度 (BIDU-US)

《路透社》引述兩名消息人士來源報導，稱中國反壟斷監管機構不大可能批准百度以 36 億美元收購歡聚集團互動直播業務 YY 直播，先前百度是在 2020 年 11 月宣布與歡聚集團簽署具有約束力的收購協議。

消息指出，由於中國政府不鼓勵遊戲產業通過併購來擴大業務，以防範青少年遊戲成癮問題，故若中國政府批准此一收購案，可能會向市場發出錯誤訊息。

2 個月前，中國國家市場監管總局就以不利於市場競爭為由，暫停騰訊以 53 億美元收購遊戲直播網站虎牙和鬥魚的交易。

BIDU 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
BIDU 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，當前的半導體供給稀缺預估將在 2022 年結束，晶片供應短缺是短期而非長期問題。

馬斯克表示，當前有許多晶片工廠正在擴產中，我認為明年將有足夠的產能，但馬斯克沒有具體說明他指的是哪些工廠。

全球晶片荒對多個產業產生了重大影響，但汽車產業受到的影響尤甚，福特、大眾和戴姆勒等大牌汽車廠商都因此下調了生產計劃。

TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

3. 英特爾 (INTC-US)

英特爾在亞利桑那州的兩座晶片廠破土動工，這是英特爾重返晶圓代工計劃的一部分，耗資 200 億美元的兩座晶圓廠，將使英特爾在位於亞利桑那州園區的晶片生產基地達到 6 座。

長期以來，英特爾只生產自己的晶片，但根據晶圓代工復興計劃，英特爾也將為高通、亞馬遜等公司代工晶片。

英特爾執行長 Pat Gelsinger 表示，要確定新工廠產能中用於代工的比例還有些為時過早，但是新工廠每週預估將生產數千片晶圓。

INTC 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨.
INTC 股價走勢圖　圖片：anue 鉅亨

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