風險投資的進化藍圖：DAO 風投基金是大勢所趨？

風投基金將不得不適應新生事物,其中的人不應成爲資本的守門人,而應致力於將現有人脈網絡和專業知識移植到 DAO 經濟中。

撰文:Joel John,區塊鏈風投機構 Ledger Prime 投資總監

編譯:Perry Wang

奧地利經濟學家約瑟夫·熊彼特 (Joseph Schumpeter) 1942 年創造了「創造性破壞」一詞。其核心思想是,隨着時間的推移,資本主義傾向於推動系統轉向側重於效率。 舊的、過時的工作方式一一被取代。而當前 Web3 及其不斷髮展意味着,這一替代進程會比傳統企業需要幾個世紀完成新老更替的速度要快得多。我認爲,過去幾年是風險投資(VC)行業經歷創造性破壞的一個很好例證。鑑於 Web3 和區塊鏈技術尚處於萌芽期的性質,各個項目的創始人和部署技術的個人可以獲得的資金支持,在不到十年的時間裏發生了巨大的變化。我在下文會詳細解釋如何分爲三個階段。

2012 - 2015 - 當時數字資產的風險投資幾乎完全由傳統風險投資家完成。對於 VC 而言,這些是在技術趨勢邊緣進行的高風險投資。區塊鏈投資不是爲了「此時此地」,而是着眼於遙遠的未來。

2015-2017 - ICO 位於外圍地位,遠非「公認的」資金籌集方式。像以太坊和 Cosmos 這樣的網絡在這幾年間興起,最終導致了 ICO 熱潮。一些 VC 專注於投資數字資產(代幣),但其投資規模和行業地位被認爲與傳統 VC 不具有可比性。

2017-2021 - ICO 於 2017 年 3 月左右開始爆發,ICO 籌集了 80 億至 250 億美元(不同來源的統計數字存在差異)。之後市場經歷了熊市,每家基金都在爲最壞的情況做準備,至少在去年 5 月之前是這樣。ICO 熱潮爲新發現的融資原語騰飛奠定了完美的前戲。這個時代催生了第一代重要的代幣投資基金。還誕生了許多天使投資人,他們在所投資制定的協議項目上市後了結獲利而退出。

2017-2018 年左右推出的多個協議中,通過分期退出(Vesting)機制分配給創始團隊成員的代幣或資產,現在已經逐步退出。這一機制爲新一代的資本配置者賦予了權力,這些人在引導幫助其他創始人趟過行業激流方面經驗豐富,同時其財力也很雄厚。數字資產領域的 VC 還必須與對沖基金競爭,後者現在也很激進地向加密領域投入重金。 換言之,我們對數字資產領域風險投資所瞭解到的一切,都在短短四年內發生了翻天覆地的變化。推動變革的部分原因是風投 DAO。風投 DAO 可以被視爲過去 3 年新出現的 DeFi 原語,它們可以幫助將資源分配給數字資產領域內的新興企業。還記得 2016 年遭到黑客攻擊的 DAO 嗎? 它的目標是爲企業提供資源,同時獲得代幣作爲交換。 DAO 是 ICO 時代的一個早期雛形。幾年後,像 Metacartel 這樣的風投 DAO 項目開始與傳統基金一起積極參與風險投資。

瞭解風投 DAO

在傳統的 VC 中,資金的主要來源通常是大型資金池,例如養老基金、捐贈基金和戰略企業投資者。擁有大量資金、需要轉移出口的個人或家族辦公室,一部分也傾向於投資 VC,認爲這是早期接觸新興創業公司的絕佳方式。這裏有一個以「基金中的基金」形式存在的中間層,但我們本文不會討論這個問題。從歷史上看,這會帶來「接觸」問題。龐大的資金池通常無法接觸到正異軍突起的最優秀基金經理。另一方面,最優秀的基金經理可能很難找到良好的資金來源。在運營基金時,您從誰手中籌集資金,通常與您投資於什麼標的一樣重要。 這就是 老虎環球基金的朱利安·羅伯遜 (Julian Robertson) 最初給予種子投資的很多基金經理爲什麼都能做得很大的部分原因。當考慮資本市場時,「人脈」的概念會變成威力無窮的興奮劑。

來源:《哈佛商業評論》

而風投 DAO 破壞了這種關係。理論上,它允許世界上任何合作社聚集在一起聯手啓動一個 VC。其投資的資產是數字化、可追溯的鏈上資產,其投資業績是可驗證的。與傳統不透明的 VC 相比,這應該是一種更好的 VC 管理模式。爲什麼? 對創業者而言,這一方式使得風險投資變得更加全球化。這對於風險投資在特定地域或小衆主題的案例中發揮作用很重要。任何人都應該能夠建立一個基於 DAO 的實體,吸引其背後的決策者並獲得資金支持。早期的風投 VC 變體已經以像 YGG 這樣的企業形式出現。他們不是從外部採購資本,而是採購資產,並將資產連接到勞動力市場。重要的是,當前的風投 DAO 在風險投資領域帶來了幾個關鍵的差異化因素。

風投 DAO 通常擁有更多元化的成員,通常比傳統 VC 團隊成員更有經驗。DAO 成員通常是可以爲企業帶來有意義價值的 VC 操盤手。

風投 DAO 決策過程理論上應該是透明的。預選出的一個委員會,或開放式的 DAO 投票決定會就是否應該進行投資做出決策。資本分配是通過可以即時轉移的數字貨幣進行的。

風投 DAO 通常傾向於投資於數字資產。它可以更輕鬆地將所投資的資產分配給成員。釋放投資持股的決定可以在 DAO 層級或個人層級進行。從 DAO 籌集資金的協議可以跟蹤 DAO 何時以及是否選擇退出。類似地,那些向 DAO 提供資金的人也更容易立即看到 DAO 投資組合的具體變化。

在我的理解中,風險投資的世界正在分爲兩條路徑。一方面,有行業專家設立自己獨立的、單一。Elad Gil 的 3 億美元基金可能是這一趨勢的最佳代表。另一方面,基金將專門作爲獨立部門,肩負企業發展壯大的一部分責任。A16z 幾乎是完美的例子。 與該基金合作的創始人可以接觸到營銷、合規、增長和財務方面的一些最優秀人才,這是他們爲企業帶來的附加值的一部分。 DAO 處於兩者的交叉點。DAO 可以同時允許協作和獨立。因此可以大大改善早期天使投資人與他人合作的交易流程,並擁有一個他們足夠信任的人脈圈子來幫助被投企業實現規模化成長。這一切都不會受到中心化基金通常會所強制要求的競業條款的約束。目前有幾個 DAO 風投基金。我們在下文可以看看其中的一些例子。

Metacartel - 生態優先方法

DAO 的成員中包括 Aave、Nexus Mutual、Ocean Protocol 和 Axie Infinity 的 CEO。 該組織孵化了 Raible、Gelato Network 和 DAOHaus。 這就是 Metacartel。DAO 是在 2017 年後的熊市中成立的,旨在建立一個由創始人和建設者組成的生態系統。個人進入該 DAO 的門檻成本約爲 10 ETH,機構則爲 50 ETH。這爲 DAO 帶來了資金,同時策劃管理了誰可以進入交易流。單靠錢是無法進入的。個人應該向 DAO 推銷自己,並獲得足夠的支持才能成爲成員。該 DAO 本身很樂意成爲早期創業項目的第一個投資者。加入 DAO 是一個需要許可的過程,需要成員們達成共識,但退出是無需許可的。 退出 Metacartel 的個人按比例獲得 DAO 持有的資產份額。成爲風投基金只是 Metacartel 所做的衆多事情之一。該生態系統還發放開發津貼,並與爲 web3 和社區組織奠定基礎的企業機構尋求戰略合作。

2020 年一季度公佈的 Metacartel 生態系統圖

The LAO - 從法律角度入手

The LAO 對如何推動 DAO 風險投資進行了法律上的變身。到目前爲止,他們已經向大約 30 家企業投資了 5000 萬美元。The LAO 成立於 2020 年 4 月,主體是註冊於美國特拉華州的一家公司,意在與傳統風險投資實體合二爲一。LAO 的成員上限爲約 99 名合格投資者。DAO 入圍成員應該提供他們的 AML-KYC 文件。出資額大小從 5 萬美元到 10 萬美元不等,投票期持續 7 天。沒有指定的「普通合夥人」。 作爲 DAO 一部分的每個人都有權投票。由 The LAO 支持的被投企業,將受益於目前 The LAO 中龐大的導師人脈網。

Impossible Finance - 去中心化 Launchpad

還記得幣安 Launchpad 嗎?它曾經是在幣安上啓動新代幣網絡的一種方式。每當一個新網絡啓動時,創始人都會爲兩件事而苦惱:代幣分發和合法性。如果你在社交媒體不具備強大的影響力,爲新網絡尋找早期採用者的成本可能很高。此外,市場參與者發現在早期階段很難找到合法的平臺參與早期投資。幣安通過對風險企業進行盡職調查並通過在交易所出售數字資產進行項目啓動,解決了這兩個問題。 Impossible Finance 爲 DAO 模式帶來了相同的體驗。與 DAO 合作的創始人接受孵化資金,由該風投基金協助擴大規模。如果 DAO 成員對項目發展態勢感到滿意,就會在 launchpad 上進行代幣分配。你如何選擇向誰分配代幣?Impossible Finance 有一個用於質押和治理的原生代幣。那些質押資產的人會分配到新項目的代幣,以避免競爭或耗費高額 Gas 費用。可以 點擊這裏 瞭解該系統的工作原理。

Syndicate DAO - 投資協作的基礎設施

隨着時間的推移,金融的大衆化採取了不同的形式和途徑。其中一種方式是天使投資和辛迪加的出現 。Angel.co 和 Republic 等平臺使個人可以投資世界任何地方的初創企業。SyndicateDAO 正在構建讓普通人聯合投資 web3 原生生態系統的基礎設施。這一平臺產品使得個人團體可以聚集在一起,爲投資、捐贈或積極管理籌集資金。該團隊已聯手籌集了 2000 萬美元以實現這一目標。我申請過其私人測試版,不過在撰寫本文時尚無法訪問,但一旦產品開放,我很可能會成爲該產品的活躍用戶。 SyndicateDAO 的核心賭注很可能是資本管理現在正成爲一種多人遊戲,而目前使用的基礎設施並未針對它進行優化。從購買 NFT (例如:PleasrDAO、PartyDAO)到遊戲加速(例如:YGG),集體行動正在形成。我強烈建議點擊這裏閱讀 A16z 關於他們投資 SyndicateDAO 的帖子。

上面並不是對當今生態系統中所有 DAO 的全面概述。還有很多傑出的項目我沒有提到。我強烈建議閱讀 Messari 關於風投 DAO 的文章,你會更全面瞭解到該領域的相關項目。我個人的理解是,我們看到了一種全新的 DeFi 原語的出現,而這種原語在很大程度上被市場忽視了。與借貸市場或 AMM 不同,DAO 風投基金的貨幣流通速度較慢,因爲資本分配比資產轉換需要更長的時間。隨着時間的推移,其中一些 DAO 很可能在未來成爲價值數十億美元的實體。2040 年時的 A16z 可能完全由匿名專家在鏈上管理,可以在鏈上跟蹤他們的工作業績和聲譽。

