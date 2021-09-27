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英國消費者搶加油 BP約三成加油站油槽見底

鉅亨網編譯陳達誠
英國消費者搶加油 BP約三成加油站油槽見底 (圖片：AFP)
英國消費者搶加油 BP約三成加油站油槽見底 (圖片：AFP)
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英國英國石油公司BP石油司機荷蘭皇家殼牌石油加油站

英國石油公司 (BP) 在 26 日表示，目前由該公司負責營運、設在英國國內的加油站當中，約有 3 成出現主要燃油的庫存短少、發生無油可賣的現象。原因在於油罐車的司機不足，導致燃油從煉油廠載送到各個加油站的環節出現問題，並引發各地的搶油亂象。人們為了搶購油料在加油站前大排長龍，為了加油有時需等上數小時之久。

英國石油公司在英國國內有 1200 座的加油站，該公司表示過去 2 天時間的燃油需求遽增，估計在大約 3 成的加油站有 2 款主要油料出現短缺。為解決燃油供應問題，英國石油公司也正在努力當中。

另一方面，同業的荷蘭皇家殼牌石油也針對相關問題表示，他們有觀察到燃料需求出現上揚。

針對這項問題，英國商務大臣夸騰 (Kwasi Kwarteng) 也宣布暫停競爭法的適用。各家石油公司可以分享相關資訊，以共同解決供應上的問題。

夸騰說道：「在這項措施之下，透過政府、燃料生產商、供應商、運輸業者、零售商的通力合作，可將混亂情況降至最低。」

英國運輸大臣夏普斯 (Grant Shapps) 表示，加油站之所以出現油料短缺的現象，都是因為搶購亂象所致。他呼籲大眾保持冷靜，也強調英國沒有燃料短缺的問題發生、數量相當充足。

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