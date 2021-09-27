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俄氣反駁減少供應指控：對歐洲天然氣交付量達史上新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
俄氣反駁減少供應指控：對歐洲天然氣交付量達史上新高(圖:AFP)
俄氣反駁減少供應指控：對歐洲天然氣交付量達史上新高(圖:AFP)
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天然氣歐洲美國俄氣俄羅斯IEA

在國際能源署 (IEA) 要求俄羅斯向歐洲增加天然氣輸送量後，俄羅斯天然氣巨頭 Gazprom(俄氣) 高級官員在媒體撰文表示，關於 Gazprom 不向歐洲供應天然氣的指責是荒謬的。

Gazprom 出口合約和定價處主管 Sergey Komlev 發文表示，2021 年迄今，Gazprom 向歐洲的天然氣交付量已達到歷史新高。

文章稱，2021 年上半年，歐洲管道天然氣進口量增加了 315 億立方米 (bcm)，增幅達 33%，德國、土耳其和義大利都在上半年增加了俄羅斯天然氣的進口。

他補充說，根據初步數據，截至 7 月底， Gazprom 的產量達 298.2 bcm，比去年同期增長 18.4%。與此同時，公司的天然氣出口增長了 23.2%，對非獨立國協的供應增加到 115.3 bcm—這些數字證明，指責 Gazprom 供應不夠是荒謬的。

另據據媒體援引述克里姆林宮發言人 Dmitry Peskov 說法，Gazprom 隨時準備增加對歐洲的天然氣供應。Peskov 還表示，Gazprom 有興趣簽訂更多的天然氣供應合約。

冬季供暖季即將來臨，由於天然氣供應緊張、庫存來到低位，以及風力發電量不穩定，天然氣和電力價格飆升。

歐洲基準天然氣價格今年已上漲逾 250%，導致電價上漲，並對依賴天然氣生產的化肥等產業，帶來價格的連鎖反應。

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