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〈金管會備詢〉陸企破產頻傳+共同富裕政策 黃天牧緊盯中國高收債

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
陸企破產頻傳+共同富裕政策 黃天牧緊盯中國高收債。(鉅亨網資料照)
陸企破產頻傳+共同富裕政策 黃天牧緊盯中國高收債。(鉅亨網資料照)
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陸企恒大海航共同富裕中國高收債高收債金管會曝險金融黃天牧

大陸企業財務警報頻傳，繼中國地產龍頭恒大風暴後，海航集團也傳出破產，另外，大陸「共同富裕」政策造成的投資風險，金管會主委黃天牧今 (27) 日表示，對台灣及全球在大陸有投資的金融機構來說，這些都是「嚴重的訊號」，未來在風險管理上要特別重視，將了解台灣募集的基金中投資中國高收債的狀況。

立委吳秉叡表示，中國 2 月海南航空集團破產、7 月華融集團、再到日前的恒大、海航接連傳出財務危機，每間都是破兆人民幣的債務，可看出中國經濟發生很大變化，中國政府近期不照商業常規在打擊企業，使得中國經濟狀況非常險峻。

黃天牧表示，金管會對於中國政治上不預期的政策要非常審慎，雖然目前台資金融業在大陸都有投資，但是這幾年已逐年降低，前兩周已緊急招集各局處檢視在大陸曝險情況，基本上風險暴露有限，其中，恒大部分，台資金融業整體曝險約 20 億台幣，至於海航，整體曝險約 29 萬元。

金管會之前曾對外說明有兩家銀行踩到恒大授信，賴士葆質詢時也關切兩家踩雷的銀行為何？銀行局回應，一家為中信銀，另一家為上海商銀，但金額都不大，兩家銀行合計曝險金額在新台幣 5 億元以內。

黃天牧表示，銀行局有跟在大陸有經營的銀行溝通過，對中國大陸授信風險有增提 1.5% 的備抵呆帳，也定期檢視對大陸曝險，從金管會的角度，目前在風險控管上管控機制是適足的，但金融業在實務上有沒有做到這麼多，會再多加留意，「大陸現在的經濟情況，對台股與金融業都是一個訊號，未來在投資大陸上要特別重視。」

吳秉叡進一步提醒，中國對部分產業如補教業、遊戲業祭出相關控管措施，造成股價大跌，更重要的是共同富裕的政策，讓許多大陸上市公司捐出獲利，甚至是全年的獲利，這讓大陸投資風險急速升高，要求金管會進行相關控管，尤其在台灣募集的基金，多少都會投資中國的高收債，恐面臨極大損失，應進行相關控管，黃天牧回應：「會請投信投顧公會去了解。」

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