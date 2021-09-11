共同富裕推一波 中國約談網路平台商要求保障勞工權益

中國人力資源社會保障部宣布，人社部會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，針對維護新就業形態勞工的保障權益對美團 (3690-HK)、餓了麼、滴滴(DIDI-US)、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿裡巴巴(9988-HK)、騰訊(700-HK) 等 10 家大型網路平台企業進行指導。

會議指出，目前新經濟產業蓬勃發展，但也出現新的勞工權益問題，要求平台企業要確實提高政治站位，準確理解和掌握勞工保障權益方針的實際精神和主要內容，全面落實政策要求，合法聘用勞工。

會議強調，大型平台企業要發揮好產業領頭羊角色，帶頭關心勞工，積極履行社會責任，確實維護好新就業形態勞工權益。

(圖片: AFP)

依照維護新就業形態勞工權益新政策的內容顯示，要求僱主保障勞工薪酬、休假、勞動安全等權益。要改進與勞工派遣企業的合作協定，督促勞工派遣企業依法合規僱用勞工。

同時要健全保障勞工權益的制度機制，充分聽取勞工意見建議，暢通勞動者訴求表達管道，優化平台演算法規則，改善收入分配制度、休息制度、勞動安全衛生制度。建立健全勞動者申訴管道，保障勞工的申訴得到及時回應和客觀公正處理。

在中國國家主席習近平提出共同富裕後，中國勞工權益問題立即受到重視，不少大型企業成立工會，這對於很少有設立勞工組織的中國科技業是個創舉。除了京東 (9618-HK)、滴滴成立工會後，阿里巴巴的員工在企業內部呼籲組織工會，美團等網科公司也都在研究組織內部勞工團體的可行性。

