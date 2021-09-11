 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

共同富裕推一波 中國約談網路平台商要求保障勞工權益

鉅亨網編輯江泰傑
共同富裕推一波 中國約談網路平台商要求保障勞工權益(圖片:AFP)
共同富裕推一波 中國約談網路平台商要求保障勞工權益(圖片:AFP)
Tag
中國共同富裕勞工美團阿里巴巴滴滴騰訊

中國人力資源社會保障部宣布，人社部會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，針對維護新就業形態勞工的保障權益對美團 (3690-HK)、餓了麼、滴滴(DIDI-US)、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿裡巴巴(9988-HK)、騰訊(700-HK) 等 10 家大型網路平台企業進行指導。

會議指出，目前新經濟產業蓬勃發展，但也出現新的勞工權益問題，要求平台企業要確實提高政治站位，準確理解和掌握勞工保障權益方針的實際精神和主要內容，全面落實政策要求，合法聘用勞工。

會議強調，大型平台企業要發揮好產業領頭羊角色，帶頭關心勞工，積極履行社會責任，確實維護好新就業形態勞工權益。

(圖片:AFP)
(圖片: AFP)

依照維護新就業形態勞工權益新政策的內容顯示，要求僱主保障勞工薪酬、休假、勞動安全等權益。要改進與勞工派遣企業的合作協定，督促勞工派遣企業依法合規僱用勞工。

同時要健全保障勞工權益的制度機制，充分聽取勞工意見建議，暢通勞動者訴求表達管道，優化平台演算法規則，改善收入分配制度、休息制度、勞動安全衛生制度。建立健全勞動者申訴管道，保障勞工的申訴得到及時回應和客觀公正處理。

在中國國家主席習近平提出共同富裕後，中國勞工權益問題立即受到重視，不少大型企業成立工會，這對於很少有設立勞工組織的中國科技業是個創舉。除了京東 (9618-HK)、滴滴成立工會後，阿里巴巴的員工在企業內部呼籲組織工會，美團等網科公司也都在研究組織內部勞工團體的可行性。
 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債享高配息 長期績效竟比美股強

穩健領取息收

left arrow
right arrow

相關新聞