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郭明錤：欣興明年上半年積極爭取非蘋ABF訂單 南電受衝擊

鉅亨網記者張欽發 台北
郭明錤：ABF載板投資風險恐因蘋果MacBook砍單而提升。(鉅亨網記者張欽發攝)
郭明錤：ABF載板投資風險恐因蘋果MacBook砍單而提升。(鉅亨網記者張欽發攝)
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ABF南電欣興

天風證券分析師郭明錤今 (27) 日發表最新報告指出，在零組件短缺、需求結構改變及新舊產品轉換等因素影響下，蘋果配備自製處理器的 MacBook 機種可能砍單 15%，預期欣興 (3037-TW) 將自明年上半年更積極爭取非 Apple 的 ABF 載板訂單，南電 (8046-TW) 恐直接受到影響。

天風證券最新報告下修蘋果明年上半年 MacBook 出貨量約 15%，預期對供應鏈的影響將自明年第一季中期開始。追究 MacBook 砍單原因之一就是零組件短缺，缺貨最嚴重的零組件是電源 IC，德儀交期已長達 52 週，另外，後新冠肺炎時代需求改變，也影響 MacBook 需求。

天風證券預測，配備蘋果自製處理器的 MacBook Air ，將在明年第二季末或第三季初期進入量產，在新舊產品交替期，連帶對相關訂單造成影響。

郭明錤強調，欣興將在明年上半年更積極爭取非蘋陣營 ABF 載板訂單，預估南電受影響程度大，在 MacBook 供應鏈中，市場預期成長展望最高的零組件為 ABF 載板，因此投資風險較高。

郭明錤強調，欣興為 Apple Silicon ABF 載板獨家供應商，預期欣興將在明年上半年更積極爭取非蘋果的 ABF 載板訂單，提升擴產後的產能利用率。市場低估欣興擴產幅度，意味著市場也同時低估 ABF 載板產業的競爭。欣興在 2020 與 2021 年的資本支出分別約為 240 億元與 340 億元，大部分用於擴充 ABF 產能。欣興 2020 年提升 ABF 載板產能約 10-15% ，合理推估 2021 年的產能提升至少 15-20%，高於市場預期的 10%。

郭明錤指出，因 AMD 為 ABF 載板關鍵客戶之一，因此認為對欣興提高產能利用率最有效率的策略就是取得更多 AMD 訂單，對南電造成直接影響。其他 PC 品牌廠也可能會遭遇蘋果遇到的「零組件供應短缺」與「後新冠肺炎疫情的需求結構改變」挑戰，MacBook 砍單可能是 ABF 載板投資風險提升的早期指標。

郭明錤強調，因超過 50% 的 ABF 載板用於 PC 及 NB，又主要 ABF 載板廠擴產幅度在 2021 與 2022 平均為 15-20% 年增或以上，代表 ABF 載板供需缺口將自 2022 年開始見到顯著改善，預估 ABF 載板訂單可見到 2022 年，但交期 (lead time) 因供需缺口改善，最快今年第四季開始顯著縮短，意味 ABF 載板供應商競爭程度將提升。

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