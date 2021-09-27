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〈中國限電〉高耗能用電額度不明 散熱廠憂衝擊程度超越缺料

鉅亨網記者沈筱禎 台北
高耗能用電額度不明 散熱廠憂10月底重演 營運衝擊更劇烈。(圖:AFP)
高耗能用電額度不明 散熱廠憂10月底重演 營運衝擊更劇烈。(圖:AFP)
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限電散熱超眾雙鴻建準

中國擴大實施限電，台散熱業者在中國設廠數超過 10 家，多數集中在江蘇、昆山等，業者坦言，時間接近十一連假，產品已提前生產備貨，整體受影響有限，但高耗能用電額度不明，擔憂 10 月底中國恐再祭限電令，產業衝擊不排除超越缺料危機。

台散熱廠近兩日陸續接到中國政府限電令，除了民生用電可持續使用外，熱管、散熱模組、高階筆電、網通等高耗能產線部分停擺，業者表示，中國限電措施僅 4-5 個工作天，加上接近十一連假，散熱產品已提前至 8 月底開始備貨、建立庫存，對於 9 月營收衝擊小。

雖然限電令影響有限，散熱廠擔憂，中國此次針對高耗能產業進行突擊，宣稱額度已使用完畢，儘管 10 月 1 日有望如期復電，難保月底不會再次無預警限電，且又遇上產業出貨旺季，恐成為營運旺季不利因素之一。

從散熱廠中國布局來看，雙鴻 (3324-TW)、尼得科超眾 (6230-TW)、建準 (2421-TW) 均有在昆山設立廠區；泰碩 (3338-TW)、奇鋐 (3017-TW) 廠房則位於蘇州。雙鴻昆山廠主要產線為 NB 散熱模組，目前部分產線仍持續運作，加上廠區有備用電，營運影響有限。

超眾與建準則是配合政策停工，其中，超眾昆山廠主要生產伺服器、網通等產品、建準則是以散熱風扇居多，兩家業者均指出，目前廠區庫存充足，可支應急單，停工期間對營運影響有限。

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