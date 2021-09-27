〈每周CFTC報告〉投機者增持美元多頭 再減看多歐元、英鎊押注

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 9 月 21 日當周，投機者的美元指數淨多單繼續增加，至逾 2.5 萬口。與此同時，繼續減少歐元、英鎊的多頭持倉，對英鎊看法又回到空頭領域。

美元與外匯

截至 9 月 21 日當周，投機者持有的美元指數淨多單增加 827 口，至 25100 口。

美元指數上周波動較大，但最終小漲，投機者淨多單略為上升，持有美元倉位規模約增至 142.8 億美元，前周為 99.9 億美元。

(圖表取自 actionforex.com)

其他貨幣部分，投機者對英鎊看法，在過去幾周改變較大，經過減持約 5000 口淨多單之後，又回到淨空單水位。加元淨多單也出現較大的增幅，淨空單升至近 2.8 萬口

具體為：

歐元淨多單減少 15710 口，至 12095 口；

英鎊淨多單減少 5008 口，轉為淨空單 218 口；

日圓淨空單減少 4224 口，至 56071 口；

瑞士法郎淨空單增加 3339 口，至 9217 口；

加元淨空單增加 18594 口，至 27877 口；

澳幣淨空單增加 2201 口，至 85584 口；

紐元淨多單增加 1896 口，至 8102 口。

黃金、白銀及原油

黃金淨多單減少 20113 口，至 187647 口。

白銀淨多單減少 11041 口，至 15635 口。

WTI 原油期貨淨多單增加 914 口，至 355974 口。

(圖表取自 actionforex.com)

大型投機者最近仍在減持黃金多頭，金價近日回升到 1750 美元上方，但市場對看漲抱持懷疑態度。

天然氣價格持續上揚，近期推動石油價格走高，投機者在先前大減多頭部位之後，開始重新增加淨多單水位，但 35 萬口的多單仍遠低於此前約 50 萬口的高水準。