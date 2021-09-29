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棉花期貨價格升至近十年高點 恐推高服裝售價

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
棉花期貨價格升至近十年高點 恐推高服裝售價(圖:AFP)
棉花期貨價格升至近十年高點 恐推高服裝售價(圖:AFP)
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棉花服裝通膨成本供應鏈氣侯

因惡劣的天氣和航運問題阻礙了供應，棉花期貨價格近十年來，首次突破每磅 1 美元大關，推高了全球服裝成本。

紐約市場 12 月交割的棉花期貨周二 (28 日) 攀升至每磅 1.01 美元，創 2011 年 11 月以來最高。今年以來，棉價累計飆升 28%，交易員忙於回補空頭，更使漲幅難以阻擋。

Plexus Cotton Ltd 主管 Peter Egli 表示，這是一次典型的軋空。密西西比州立大學經濟學教授兼顧問 O.A. Cleveland 同意此一看法，認為由於市場出現更多的未平倉空頭部位，價格將進一步上漲。

棉花期貨(圖表取自Zero Hedge)
棉花期貨 (圖表取自 Zero Hedge)

不過，這波上漲並非沒有基本面因素。在過去的 6 個交易日中，由於德州和密西西比州的大雨破壞農作物的新聞報導，棉花價格大漲 14% 以上。

J. Ganes Consulting 總裁 Judy Ganes 表示，最新的供應擔憂來自印度，旁遮普邦的棉花因棉鈴蟲病而歉收。

除了收獲欠佳之外，供應鏈中斷可能會使產業的情況變得更糟糕。北卡羅來納州研究員 Cotton Inc. 經濟學家 Jon Devine 說：「在短時間內將棉花送到工廠並不容易。」

Devine 指出，中國最近幾周一直在增加美國的進口供應。

一個正在發展的重大問題是，中國收購美國棉花之際，北京要求各省限電，造成服裝製造商等電力密集型工廠停工。所有這些發展，都意味著服裝價格預計上漲。

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