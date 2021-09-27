【街口投信】股市及債市週報

【股市】

上週一標準普爾 500 指數下跌 1.7%，為 5 月 12 日以來跌幅最大的一天。Dow Jones 指數暴跌 614 點，或 1.8%，創下自 7 月 19 日以來的最大單日跌幅。周二開盤時吸引了投資者進場，標準普爾 500 指數在當天高點上漲 0.9%，整周三大指數回補跌幅，且紛紛呈現上漲情形。上週投資者關注焦點是中國房地產開發商恆大，如果無法償還數百萬美元的美元債券，該公司可能面臨違約。不過在恆大傳出消息稱其房地產集團將按時支付人民幣計價的內地交易債券的利息，這提振了市場情緒，股市出現反彈契機；此外，美國聯邦公開市場委員會一致投票決定將短期利率維持在接近零的水平，不過，沒有給出何時開始放緩購買債券的具體時間表。主席鮑威爾表示，FED 的通貨膨脹任務已經通過了進一步的測試，並且許多成員認為就業任務也已經通過了測試，這表明 FED 即將開始取消刺激措施，明年年中將是完全停止購債的適當時機點，更多官員則預期明年將開始升息。在恆大地產造成的市場風險暫時解除，以及充分接收來自於 FED 的減緩購債計畫的訊息，帶動美股出現反彈上漲。

街口投信分析月初市場帶來壓力的是 delta 變種病毒，隨著寒冷月份的臨近以及一些美國人對疫苗接種的猶豫不決，仍然對全球健康造成威脅，市場調整出現機率較大的九月份也因此影響投資人情緒，股市一度呈現賣壓較大的情況。另外恆大地產的違約危機，成為此輪獲利賣壓的另外因素；不過隨著債務危機出現轉折契機，加上 FED 對減緩購債計畫的充分溝通下，投資人逢低買盤意願仍高。另一方面，美國將於 11 月放寬對來自英國、歐盟、中國以及印度等旅遊限制國，已完全接種疫苗旅客的旅行限制，該項政策提振了旅遊股，國際旅遊持續解封下，將有助於觀光旅遊以及精品消費市場的持續復甦態勢，沉寂已久的重啟經濟消費族群股價將出現上漲動能。

【債市】

上週市場持續受到中國消息干擾，恆大流動性不足導致市場週初一度大跌，後續隨著中國政府可能進場救援，加上投資人研判危機不至於蔓延至全球帶動市場回穩，但恆大債券持有人週四表示未收到該公司債券利息，加上中國政府宣布所有虛擬貨幣業務屬於非法金融活動，使市場風險情緒再度降溫，且 9 月以來新興市場債券發行量明顯增溫，包含奈及利亞及埃及於上週分別發行 40 億美元、30 億美元之債券，舊券換新券之賣壓進一步加重整體跌幅，導致 J.P. Morgan EMBIGD 指數通週下跌 1.24%，利差放寬 6 點。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 9 月 22 日止一週，新興市場債券基金轉為淨流出 9.5 億美元，前一週為淨流入 14.9 億美元，市場資金動能在風險情緒轉弱下受到壓抑。

街口投信表示本週四中國將公布官方及財新 9 月份製造業 PMI，可關注中國經濟成長是否持續放緩；新興市場央行動態方面，週三泰國央行將召開利率會議，該國 8 月份利率會議顯示內部成員意見紛歧，部分官員呼籲降息以刺激其國內經濟復甦；拉美地區哥倫比亞央行將於週四召開利率會議，在其國內 8 月份通膨升破其央行目標後，關注其央行是否追隨其餘拉美國家展開升息，墨西哥央行亦將於同一日召開利率會議，預計其將升息一碼，將利率由 4.50% 升至 4.75%，此前墨國央行已連續二次各升息一碼。

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