恒大風暴、聯準會縮表 美股基金終結連6周吸金 遭提款逾280億美元

恒大財務風暴、美國縮表計畫等因素衝擊，促使資金流出股市獲利了結，根據 EPFR 最新資料，美股基金遭國際資金提款 286.07 億美元，為 2018 年 2 月以來最大單周淨流出金額，終結先前連續 6 周吸金動能。

摩根美國科技型產品經理張致寧指出，觀察自 2001 年至 2020 年 VIX 波動指數各季度平均變動率，美股第三季走勢通常較為震盪波動，但進入第四季之後，波動率可望下滑也變得較為穩定。

張致寧表示，如以每 3 個月為投資周期來觀察 1928 年以來標普 500 指數的平均報酬率，平均而言，10 至 12 月、11 月至隔年 1 月以及 12 月至隔年 2 月表現相對亮眼，分別有 2.68%、3.45% 和 2.51% 的好表現，上漲機率分別為 73%、66% 和 64%，換言之，現階段逢低布局美股，有較大的機會趕上下一波漲升行情。

安聯投信指出，目前雖有變種病毒帶來疫情反覆的攪局、低基期效應結束使部分經濟數據成長幅度略有放緩，但在全球主要國家持續推進疫苗施打進度、各國央行也陸續朝向貨幣正常化的方向下，經濟基本面仍在改善中。

但要注意的是，各類股後市表現勢將分化，投資時應聚焦企業獲利長期成長展望較佳、可持續驅動相關資產成長者。

在觀察風險上，則因預估目前金融市場仍尚未全消化美國拜登政府可能的加稅因子，未來應密切留意加稅法案可能對企業獲利帶來的成長，作為投資時的判斷參考。