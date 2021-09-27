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創業家9月底轉讓運動市集股權 專注生活市集服務

鉅亨網記者王莞甯 台北
創業家董事長郭書齊。(圖：創業家提供)
創業家董事長郭書齊。(圖：創業家提供)
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創業家運動市集生活市集電商

創業家 (8477-TW) 今 (27) 日宣布，旗下子公司新時代電商 (運動市集) 於 8 月 9 日與能率網通 (8071-TW) 簽訂股份買賣契約後， 預計 9 月 30 日完成股權轉讓，而創業家則是在併下松果購物後，專注深耕生活市集的服務並擴大規模。

創業家將以每股 5.2 元、交易總額 2620 萬元進行此次股權轉讓，而新時代電商目前帳面價值約 1868 萬元，創業家說明，將在第三季財報中認列處分損益。

創業家過去透過旗下各公司相互獨立，使服務保持彈性，但隨著國內電商產業競爭加劇，大者恆大趨勢顯現，創業家認為，流量成本日益高昂，必須朝集團化和資本化發展並將資源整合。 

能率網通表示，在 100% 收購新時代電商接手「運動市集」電商平台後，將結合旗下既有運動產業相關子公司資源，打造出專注於運動產業的 OMO 服務平台。

能率網通旗下現有正能量運動公司，以及國內最大運動社群平台馬拉松世界，並經營電商和全台線下實體店，另有佰勁公司代理高檔自行車用產品，以及 106 ClubHouse 實體店面服務車友會員，系通科技公司則開發製造各類運動智能裝置，如潛水錶、三鐵錶、自行車錶和高爾夫錶等。

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