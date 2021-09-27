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台積電甩尾翻紅 台股復「電」漲53點收17313點

鉅亨網新聞中心
台積電甩尾翻紅 台股復「電」漲53點收17313點。(鉅亨網資料照)
台積電甩尾翻紅 台股復「電」漲53點收17313點。(鉅亨網資料照)
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台股台積電聯發科

中國限電風波擴大，市場擔憂台廠重鎮昆山受衝擊，電子股今 (27) 日表現疲弱，不過，塑化、造紙族群挾漲價題材強勢噴漲，加上台積電尾盤急拉翻紅，帶動指數上漲 53.58 點，收在 17313.77 點，成交值 2906.28 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電今天一路在平盤附近拉鋸，終場前甩尾翻紅，收在全場最高 602 元；聯電、大立光、日月光投控等，均下挫逾 1%；股王矽力 - KY 陷入多空交戰，盤中翻黑走跌，但最後一盤也湧入大單，股價急拉翻紅，收 4445 元，續寫天價。

市場傳出，AMD 與聯發科合作搶攻智慧型手機與筆電的處理器市場，儘管聯發科否認消息，但在市場買盤湧入下，聯發科今日股價勁揚逾 4%，收在 959 元，IC 設計股普遍在盤上表現，九暘股價強勢攻上漲停，通嘉、敦泰、凌陽也表現不俗。

中國當局實施「能耗雙控」政策，塑化廠產能將因限電停工驟減，市場看好有利推升 PVC 等產品報價，台聚家族今天漲勢凌厲，由華夏領軍一度攻上漲停，亞聚也上漲逾半根停板；台塑家族表現不遑多讓，龍頭廠台塑在買盤追捧下，勁揚逾 5%，創波段新高，台化漲近 2%；其他包括聯成、國喬、中石化等，漲勢都相當強勁。

受中國能耗雙控影響，廢紙、木片、煤炭等大宗原物料價格飆漲，中國紙業率先宣布調漲產品售價，國內造紙廠第四季可望跟漲，以反映成本，工紙三雄今天帶量噴漲，華紙、永豐餘連袂亮燈漲停，榮成、正隆、寶隆、士紙同樣漲勢剽悍，造紙類股指數盤中勁揚逾 8%，為盤面多頭指標。

PCB 廠受能耗雙控衝擊大，今天普遍遭到調節，金像電大跌逾 7%，ABF 載板三雄欣興、景碩、南電下挫 2-4%，台郡、敬鵬、定穎等賣壓也偏重。

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