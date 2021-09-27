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8月營業額兩樣情 批發業攀新高、餐飲業寫同期低

鉅亨網記者劉韋廷 台北
8月營業額兩樣情，批發業攀新高、餐飲業寫同期低。(圖:AFP)
8月營業額兩樣情，批發業攀新高、餐飲業寫同期低。(圖:AFP)
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經濟部統計處零售餐飲批發疫情

經濟部統計處今 (27) 日公布 8 月批發、零售餐飲營業額統計，其中，批發業在全球景氣回溫下，單月營業額改寫歷史新高紀錄，達 1.0315 兆元、年增 17.2%，零售、餐飲則仍受國內防疫警戒衝擊，雖然營業額較上月回溫，但餐飲業營業額仍寫下歷年同月新低紀錄。

觀察各主要類別，8 月批發業營業額達 1.0315 兆元、年增 17.2%，創下歷年單月新高，其中，受惠終端需求續溫，加上國際原物料價格維持高檔，包含機械器具批發業、建材批發業、化學材料批發業均有雙位數成長，年增幅各達 20.6%、43.6%、33.4%，累計前 8 月批發業營業額達 7.8598 兆元、年增 17.2%。

零售業則隨疫情降級管制措施逐步解封、消費力道回溫，8 月營業額回升至 3198 億元，月增 5.3%、年減 4.3%，為歷年同月次高，累計今年前 8 月營業額達 2.5391 兆元、年增 2.4%，創歷年同期新高，其中，電子購物及郵購業、超級市場受惠節慶商機，年增幅分別達 17.6%、10.6%。

餐飲業方面，8 月在餐廳開放內用下，營業額回升至 548 億元，月增 28.8%，但由於去年基期較高，年減幅仍高達 25.7%，寫下歷年同月低點，其中，餐館業、外燴及團膳承包業、飲料店業年減幅則有 26.9%、22.8%、17.3%，累計前 8 月營業額為 4588 億元、年減 10%。

展望 9 月，統計處表示，批發業受惠國際景氣穩健向上，加上年底耶誕節採購旺季來臨，營業額將保持成長，零售業及餐飲業則隨國內疫情趨於穩定，政府逐漸鬆綁管控措施，加上中秋節慶商機帶動，有助推升營收動能，但在高基期效應下，估營業額將較上年同月減少或持平。

統計處預估 9 月批發業年增率將落在 7.5% 至 10.5%，第三季年增率則達 11.8% 至 12.9%，零售業、餐飲業 9 月年增率則各達 - 2% 至 1%、-14.5% 至 - 17.5%，累計第三季年增幅則落在 - 4.4% 至 - 5.4%、-26.6% 至 - 27.5%。

(圖:經濟部統計處提供)
(圖: 經濟部統計處提供)

 

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