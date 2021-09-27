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8月製造業生產指數連十九紅 改寫歷年單月次高

鉅亨網記者劉韋廷 台北
8月製造業生產指數連十九紅，改寫歷年單月次高。(圖:AFP)
8月製造業生產指數連十九紅，改寫歷年單月次高。(圖:AFP)
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工業生產經濟部製造業半導體光學傳產統計處

經濟部統計處今 (27) 日公布 8 月工業生產指數，受惠消費性電子新品備貨助攻、新興科技應用穩定發展，各主業類別均保持成長，帶動 8 月製造業生產指數達 138.34，月增 2.53%、年增 14.62%，連十九紅，改寫歷年單月次高，累計今年前 8 個月製造業生產指數達 130.06、年增 15.43%。

從行業別分析，統計處指出，電子零組件業連續第 21 個月雙位數成長，年增 14.91%，創下歷年單月新高，其中，半導體受惠智慧型收機新品備貨效應，加上 5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，8 月年增幅達 11.9%，為歷年同期新高，液晶面板及其組件業則年增 19.16%，為歷年同月次高。

電腦電子產品、光學製品業方面，同步受惠汽車電子控制器外銷訂單成長、虛擬實境裝置新品上市，固態硬碟因儲存裝置需求強勁增產，加上半導體、平面顯示器等檢測設備產量上揚帶動，8 月年增 8.01%，為連續 19 個月正成長。

傳統產業則在終端需求持續成長、去年比較基期偏低下，主要業別均維持雙位數成長，統計處表示，包含基本金屬業、化學原材料業、機械設備業、汽車及其零件業，年增幅分別落在 18.14%、17.22%、31.61%、29.86%，其中，化學原材料業創下歷年同月新高。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑認為，隨著疫苗接種率提升，全球經濟活動將穩定復甦，加上國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國十一假期前備貨需求，均可望挹注我國製造業生產成長動能。

統計處也預估，9 月製造業生產指數將連二十紅，月增幅落在 - 2.5% 到 1.5%、年增幅達 7.9% 到 12.3%，整體第三季製造業生產指數則季增 4% 至 5.4%、年增 12.6% 至 14.1%。

(圖:經濟部統計處提供)
(圖: 經濟部統計處提供)

 

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