【袁志峰專欄】南向資金買科技股屬利好訊號

今天推介 - 碧桂園服務 (6098), 上日收市 $52.45

1) 股市前景

雖然 A 股下跌，周一港股表現平穩，成交偏低。恒指基本持平，板塊輪動明顯。恒生科指回落，主要受快手 (1024) 急跌拖累。南向資金連續 2 日淨買入，主要吸納騰訊 (700) 及美團(3690)，屬利好訊號。估計港股維持弱勢震盪，短線交易宜慎審。

今天推介是碧桂園服務 (6098) — 市值最大物管股，受恒大債務事件拖累，股價近期大幅回落。今年上半年收入及盈利達 115.6 億元(人民幣 · 下同) 及 21.1 億元，同比增 84% 及 61%，每股盈利按年增 45%，持有淨現金 170 億元。以 100 億元收購富力地産 (2777) 大股東持有的物業管理業務有助提升盈利增長。筆者估計全年每股盈利增長 44% 至 1.41 元，預測市盈率為 31 倍，估值吸引。維持買入建議，目標價 60.0 港元，止損價 50.0 港元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 61 點，已是全日低位，早段震盪何上，最多曾升 317 點，隨後輾轉回落至尾市，收報 24208 點，升 16 點或 0.07%。成交額按日增 1% 至 1489 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金淨買入約 27 億元，包括淨買入 10 億元美團 (3690) 及 20 億元騰訊 (700) 股份，淨賣出 7 億元吉利汽車 (175) 及 4 億元小米 (1810) 股份。9 月以來淨買入 122 億元，8 月淨賣出 198 億元。

藍籌股 22 升 34 跌 4 持平。中海油 (883) 升逾 5%，為表現最好藍籌。其次是石藥集團 (1093) 及藥明生物 (2269) 升逾 3%。蒙牛乳業 (2319)、滙豐(5)、招商銀行(3968)、中國平安(2318) 及中石油 (857) 升逾 1%。吉利汽車 (175)、信義光能(968) 及金沙中國 (1928) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。其次是銀河娛樂 (27)、申洲國際(2313) 及龍湖集團 (960) 跌逾 3%。中國海外發展 (688)、碧桂園(2007)、碧桂園服務(6098) 及安踏體育 (2020) 跌逾 2%。

恒生科指跌 0.9%，收報 6103 點，成份股 10 升 20 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 及網易 (9999) 升逾 1%，阿里 (9988) 及小米 (1810) 跌逾 1%，前者再創上市新低。快手 (1024) 跌逾 6%，為跌幅最大成份股。其次是比亞迪電子 (285)、嗶哩嗶哩(9626) 及明源雲 (909) 跌逾 5%、4% 及 3%。萬國數據 (9698)、舜宇科技(2382) 及 ASM 太平洋 (522) 跌逾 2%。聯想 (992) 及汽車之家 (2518) 升逾 4% 及 2%，為升幅最大成份股。

板塊方面，石油、啤酒及本地銀行股上升。航運、內房、物管、光伏、手機零件、濠賭、水泥、鋼鐵及基建股下跌，跌幅居前。中遠海控 (1919)、東方海外(316) 及太平洋航運 (2343) 跌 10%-14%。融創中國 (1918) 跌逾 9%，萬科 (2202) 及雅居樂 (3383) 跌 3%-4%。中海物業 (2669) 跌逾 10%，融創服務 (1516) 及世茂服務 (873) 跌 4%。褔萊特玻璃 (6865)、信義光能(968)、信義能源(3868) 跌 4%-6%。丘钛科技 (1478) 跌逾 4%。4 大市值濠賭股跌 4%-5%。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 跌 3%-4%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及重鋼 (1053) 跌 3%-5%。中交建 (1800)、中國中鐵(390) 及中國鐵建 (1186) 跌 2%-3%。

周一上証指數高開 0.35%，初段漲幅曾擴大至 0.8%，隨後輾轉回落，午後最多倒跌 1.5%，尾市回穩，收報 3582.83 點，跌 0.8%。深証成指跌 0.1%，科創 50 指數跌 0.5%。滬深兩市總成交約 13700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 900 億元。滬深股通北向資金淨買入 15 億元，9 月以來淨買入 259 億元，8 月淨買入 269 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

路透引述業內高管表示，中國可能會用一項更廣泛地關注減少碳排放的新政策，來取代其新能源車積分機制。高管指出，當局正在考慮的一個方案是碳排放交易體系 (ETS)。這將解決行業的擔憂，即目前的制度激勵電動車的生產，卻沒有解決整體碳排放問題。(信報)

4) 個股訊息

玖龍紙業 (2689) 公布，截至 6 月底止全年盈利 71.01 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年升 70.35%；每股盈利 1.51 元，派末期息每股 33 分。期內，收入 615.74 億元，按年升 19.93%。毛利率由 17.6% 增加至 19%。(信報)

融創中國 (1918) 公布，截至 9 月 27 日，已在公開市場回購部分於 2024 年 2 月到期的優先票據，回購本金為 3360 萬美元。(信報)

港交所資料顯示，華人置業 (127) 及其大股東陳凱韻繼續減持中國恒大 (3333) 的股份，持股比例下降至 4.68%。陳凱韻申報分別於 9 月 20 日、24 日及 27 日在場內減持約 3500 萬股、7593 萬股及 1.3 億股中國恒大股份，平均價分別每股 2.6058 元、2.2144 元及 2.6845 元。(信報)

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