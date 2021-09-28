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台泥擬斥資54億元 蘇澳、和平廠區建大型儲能設備

鉅亨網記者彭昱文 台北
台泥董事長張安平。(圖：台泥提供)
台泥董事長張安平。(圖：台泥提供)
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台泥儲能綠能電池

台泥 (1101-TW) 擴大綠能儲能布局，公告一系列投資計畫，包含斥資 54 億元，在花蓮和平廠區斥資 39 億元建置 250MWh 儲能系統，以及在宜蘭蘇澳廠區內斥資 15 億元，建置 87.5MWh 儲能系統。

台泥表示，台泥表示，完工後兩儲能案場將成為全台容量最大，而台泥在 3 月底已在彰濱工業區啟動裝置容量 5MWh 的 AFC 智慧儲能系統，也是現階段國內容量最大。

台泥子公司三元能源科技也通過斥資 120 億元，以租地委建方式在高雄小港臨海工業區興建廠房及購置生產線設備案，台泥先前就規劃，將在小港設立台灣第一座超級電池工廠，生產高階高容量高充放電功率的鎳三元電池；同時，台泥也通過花蓮 DAKA 二期擴建資本支出近 48 億元。

此外，台泥也宣布，分別增資子公司 TCC International Holdings 以及荷蘭子公司 TCC Dutch 3.5 億美元、3.9 億美元；也透過台泥國際 (香港) 增資台泥 (杭州) 環保科技人民幣 3.5 億元，充實各子公司營運資金、強化財務結構。

而因應一系列綠色投資及資金需求，台泥今天董事會也通過發行海外無擔保轉換公司債，發行總額上限暫定 8 億美元、約新台幣 224 億元，發行期暫定 5 年，取得資金將用來轉投資海外子公司或償還海外子公司銀行借款，

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