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華春瑩：習近平親自下令處理孟晚舟引渡案

鉅亨網編譯羅昀玫
華春瑩：習近平親自下令處理孟晚舟引渡案 (圖片：AFP)
華春瑩：習近平親自下令處理孟晚舟引渡案 (圖片：AFP)
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華為孟晚舟習近平中國美國加拿大加國暫緩起訴起訴溫哥華政治迫害

歷經了近三年的糾葛，孟晚舟引渡案有了突破性進展，上週五 (24 日) 華為副董事長兼財務長孟晚舟與美國司法部達成「緩起訴協議」，重獲自由後，她隨即自加拿大返回中國，中國外交部發言人華春瑩週一 (27 日) 透露，中國領導人習近平親自下達處理孟晚舟案的命令。

週一 (27 日) 外交部發言人華春瑩於中國外交部例行記者會上透露：「孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治構陷和政治迫害，目的是打壓以華為為代表的中國高技術企業。」

(圖片：AFP)
外交部發言人華春瑩稱：孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治構陷和政治迫害 (圖片：AFP)

華春瑩透露：「2018 年 12 月初孟晚舟被無理拘押後，中國黨和政府高度重視，習近平主席親自關心，中國外交部和中國駐美國、加拿大使館、駐溫哥華總領館，在各個層級、各種場合全力開展工作，向孟女士提供領事保護和協助，向美加提出嚴正交涉，要求撤銷對孟的錯誤指控，盡快讓她平安回國。」

華春瑩稱：「孟晚舟女士終於平安回到祖國。我們對此表示由衷的高興。」

華為財務長孟晚舟 26 日回到中國時哽咽感謝中國政府的關懷，提到中國國家主席習近平「把我的事掛在心上。」

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週一亦證實，中國國家主席習近平與美國總統拜登本月 9 日進行通話時提到了孟晚舟一案，以及兩名被中國政府拘留的加拿大公民斯帕弗 (Michael Spavor) 和康明凱 (Michael Kovrig)。

外界多批評中國拘捕兩名加拿大人是「人質外交」，莎琪則表示，華為財務長孟晚舟案與加拿大人獲釋，這兩個案子並無關聯。

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