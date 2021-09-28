華春瑩：習近平親自下令處理孟晚舟引渡案

歷經了近三年的糾葛，孟晚舟引渡案有了突破性進展，上週五 (24 日) 華為副董事長兼財務長孟晚舟與美國司法部達成「緩起訴協議」，重獲自由後，她隨即自加拿大返回中國，中國外交部發言人華春瑩週一 (27 日) 透露，中國領導人習近平親自下達處理孟晚舟案的命令。

週一 (27 日) 外交部發言人華春瑩於中國外交部例行記者會上透露：「孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治構陷和政治迫害，目的是打壓以華為為代表的中國高技術企業。」

外交部發言人華春瑩稱：孟晚舟事件是一起針對中國公民的政治構陷和政治迫害 (圖片：AFP)

華春瑩透露：「2018 年 12 月初孟晚舟被無理拘押後，中國黨和政府高度重視，習近平主席親自關心，中國外交部和中國駐美國、加拿大使館、駐溫哥華總領館，在各個層級、各種場合全力開展工作，向孟女士提供領事保護和協助，向美加提出嚴正交涉，要求撤銷對孟的錯誤指控，盡快讓她平安回國。」

華春瑩稱：「孟晚舟女士終於平安回到祖國。我們對此表示由衷的高興。」

華為財務長孟晚舟 26 日回到中國時哽咽感謝中國政府的關懷，提到中國國家主席習近平「把我的事掛在心上。」

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週一亦證實，中國國家主席習近平與美國總統拜登本月 9 日進行通話時提到了孟晚舟一案，以及兩名被中國政府拘留的加拿大公民斯帕弗 (Michael Spavor) 和康明凱 (Michael Kovrig)。

外界多批評中國拘捕兩名加拿大人是「人質外交」，莎琪則表示，華為財務長孟晚舟案與加拿大人獲釋，這兩個案子並無關聯。