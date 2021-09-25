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華為：今年智慧型手機業務收入銳減逾300億美元

鉅亨網編譯羅昀玫
華為：今年智慧型手機業務收入銳減逾300億美元 (圖片：AFP)
華為：今年智慧型手機業務收入銳減逾300億美元 (圖片：AFP)
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美國華為中國禁令黑名單實體清單貿易手機智慧型手機晶片出口華為禁令雷蒙多商務部艾斯特維茲

受到華為禁令影響，華為週五 (24 日) 指出，今年手機營收銳減逾 300 億美元

華為輪值董事長徐直軍週五稱：「美國華為禁令帶來的供應鏈限制，導致華為今年手機收入至少損失 300 億美元，但華為自 2019 年 5 月以來以來已習慣美國的制裁。」

徐直軍指出：「目前手機業務由於製裁確實面臨很大挑戰，但華為不會放棄手機業務，也不會出售手機業務，正在努力將手機業務在適當時候重回正軌，這個需要等幾年，雖然很艱難，但是至少要有夢想。」

徐直軍週五提到：「無論制裁是否會升級，我們都習慣和實體清單 (貿易黑名單) 一起工作和生活。」

近期美國共和黨議員要求美國商務部將榮耀納入與華為相同的出口限制清單。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週四提到，一些共和黨議員要求對華為採取更多措施後，拜登政府將在必要時對這家中國電信公司採取進一步行動。

此前，美國總統拜登提名的商務部次長人選艾斯特維茲 (Alan Estevez) 週二 (21 日) 表示，華為仍然構成國家安全威脅，目前沒有必要把從貿易黑名單中移除。

被提名為商務部助理部長的華為案律師肯德勒 (Thea Kendler) 也承諾，將透過職務避免敏感技術轉移到中國。

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