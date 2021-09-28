物流人力成本沉重！大摩砍亞馬遜目標價

摩根士丹利分析師認為，亞馬遜 (AMZN-US) 增加物流人力令獲利承壓，因此下調其目標價，亞馬遜週一股價走低約 0.6%。

亞馬遜週一下跌 19.72 美元或 0.58%，收 3405.80 美元。週一公債殖利率上升也衝擊到股價，因為亞馬遜同屬快速成長的科技股。

週一科技股加權的納斯達克綜合指數下跌約 0.5%，但包含大量傳統經濟股的道指上漲約 0.2%， S&P 500 則下跌約 0.28%。

摩根士丹利分析師將目標價自 4300 美元下修至 4100 美元，但維持對亞馬遜的「加碼」評級。

FactSet 調查的分析師也給予亞馬遜股票「加碼」評級，但平均目標價 4153 美元，略高於摩根士丹利分析師看法。

摩根士丹利 Brian Nowak 領導的分析團隊指出，「我們過去曾寫過，亞馬遜不斷增加的物流人力將拿下更多電商份額、更快的出貨速度 (1 日和同日)，以及新的商業機會 (例如第三方物流)，但人力成本也在上升。」

Nowak 將亞馬遜今年和 2022 年 EBIT 的估值分別下調了 16% 和 19%。

亞馬遜 9 月中旬宣布，將招聘 12.5 萬名司機和倉庫工人，且其工資起薪每小時 18 美元以上，部分地區最高可達 22.50 美元。

亞馬遜一直積極招聘，9 月初亞馬遜宣布將填補 4 萬個企業和技術職缺，自 2020 年 3 月新冠病毒疫情開始以來，亞馬遜在美國已經聘僱了超過 45 萬人。

分析師表示：「近期估值正在走低，但在我們看來，工資上漲正在影響所有企業，例如上週公布財報的聯邦快遞 (FXD-UD) 和，以及亞馬遜的競爭對手。」

聯邦快遞上週二公布 2022 會計年度第一季 (8/31 止) 獲利不如預期，且調降全年財測，主因勞動力成本上升拖累業績。

摩根士丹利寫道：「我們認為，獲利遜色和營收放緩可能會阻礙亞馬遜在本投資週期間出色表現的能力。亞馬遜股價可能受到策略性的區間限制，直到 2022 上半財年零售營收重新加速且超過預期為止。」