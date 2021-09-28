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Q4投資市場留意兩大風險 估通膨仍在2%以上

鉅亨網記者郭幸宜 台北
美國何時啟動縮表將左右市場資金動向。(圖：AFP)
美國何時啟動縮表將左右市場資金動向。(圖：AFP)
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通膨病毒疫情企業獲利

時序邁入第 4 季，安聯投信提醒，須留意兩大風險，包括成長動能放緩，以及疫情影響讓全球經濟面臨下行風險，至於市場關注的通膨走勢，雖有可能從高點下滑，但仍將維持在 2% 以上。

安聯投信表示，即使市場出現成長動能可能放緩的跡象，但景氣擴張趨勢未變，市場成長動能依然強勁，以全球最大經濟體美國為例，包括民眾與企業幾乎都是滿手現金；此外，美國就業市場成長、企業補庫存和資本支出等需求上，也可看出經濟擴張動能延續的跡象。至於通膨雖可能將自高點回落，但仍將維持在 2% 以上。

根據安聯投信研究資料顯示，今年全球經濟成長率超過 6%，是 40 年來最強勁的成長，但仍要留意兩大潛在風險，包括經濟成長動能放緩，甚至是疫情很可能讓經濟面臨下挫風險。

首先是全球經濟成長動能可能放緩，安聯投信指出，目前全球經濟正處於成長周期中較為成熟的階段，成長動能可能開始出現放緩跡象。例如美國製造業雖放緩，但仍將維持擴張態勢。

與此同時，中國經濟動能已開始面臨較大的挑戰，即使是經濟活動在第三季再度轉強的歐元區，後續力道也需要再觀察。

第二、全球經濟的下行風險最近有所增加，包括 Delta 變種病毒擴散，加上疫苗接種率攀升可能讓部分國家的政府制定有區別的限制措施。

安聯投信指出，受疫情長期影響，原物料和產能短缺問題仍在比，終端市場也感受到商品價格急漲。不過，預期通膨率未來數季則是有望持續走緩。

安聯投信表示，雖然面臨這些不確定因素，成長的力量很可能仍將占上風，下半年料將出現高於趨勢水準的亮麗成長率。

面對接下來市場開始擔憂成長動能可能放緩、通膨預期可能出現轉折，以及貨幣政策方向的調整，安聯投信建議可透過兩大策略因應，包含：尋找多元成長題材來因應景氣動能可能放緩的現實面；另外，因應利率可能走高的可能，尋找收益來源、但同時也仍須留意投資組合中的信用跟利率風險。

安聯投信指出，全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅將受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦，短線利率風險較低的情況下，信用債券違約率有望持續下滑，基本改善下有利信用債，加上信用債收益率高於公債，利差仍具吸引力，風險性信用債券仍相對具吸引力。

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