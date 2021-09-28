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南山人壽領先結合科技力 打造三高族專屬保單

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
南山人壽領先結合科技力 打造三高族專屬保單。（圖：南山人壽提供）
南山人壽領先結合科技力 打造三高族專屬保單。（圖：南山人壽提供）
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南山人壽保單外溢保單三高保險亞健康高血壓高血糖高血脂投保醫療保障

南山人壽近年積極將商品研發範疇延伸至「亞健康」族群的保障需求，開發特定族群專屬保單。繼推出糖友專屬保單後，再聚焦於國人更常見的三高 (高血壓、高血糖、高血脂) 問題，為更多亞健康、或具有三高疾病風險因子的民眾，打造客製化保單。除「事後醫療補償的保障功能」外，更搭配「外溢機制提供的事前健管服務」創新完整解決方案，引領市場。

根據世界衛生組織 (WHO) 的統計，體況健康的人口僅占 5%，而絕大多數 (75%) 的人則都介於健康和疾病之間的「亞健康」狀態；對於廣大的亞健康族群而言，「重視並提升自我的健康管理」是控制體況以避免步入罹病階段的關鍵。

現代人由於生活習慣和壓力容易導致產生代謝症候群 (高血壓、高血糖、高血脂)，根據國健署近年針對國人三高盛行率的統計，有高血壓及高血脂的比例均超過二成；高血糖的比例則近一成。

三高問題雖不至即刻產生致命的威脅，卻是惡化成為許多慢性重大疾病的隱憂。南山人壽觀察，三高問題往往是由於長期不良生活習慣，加上缺乏外力監督矯正所致；三高族群雖然多意識到健康風險，但卻缺乏有效的健康管理機制來協助改善，以及因體況問題致使投保不易或必須加費投保，導致許多三高族群的保險需求無法被滿足。

有鑒於此，「南山人壽健康ｅ守護終身保險」(MSAE) 優先規劃「無須經額外加費承保流程」及「設計外溢機制連結便利的健管機制來改善三高體況、降低疾病發生率」的設計特色。

「南山人壽健康 e 守護終身保險」(MSAE) 是專為 40 至 60 歲、符合指定條件之三高體況族群所設計，保障內容涵蓋住院日額保險金、加護病房暨燒燙傷中心醫療保險金、樂活健康保險金、身故或喪葬費用保險金、祝壽保險金，一次充實其基本的醫療保障需求及資產傳承需求。南山人壽另指出三大特色：

一、終身型保障　最長可至 99 歲保單年度末　且保費有去有回

三高族群隨著時間的變化，在中高齡階段對於醫療保障的需求較高，所以 MSAE 設計終身型的醫療保障以補充保戶在高齡化趨勢下醫療保障所需，身故保險金與祝壽保險金按領回年繳保險費總和設計，且不需扣除已給付各項醫療保險金，讓保費有去有回，資產傳承更完整。

二、搭配外溢獎勵機制　協助三高保戶養成健康的生活習慣

搭配外溢獎勵機制，若保戶積極改善自身體況，使血壓、血脂、血糖等數值均控制於指定標準以下，自第 4 保單年度起，住院日額保險金可獲得 25％的增額獎勵。每年還會提供樂活健康保險金，供保戶自行運用，持續邁向健康。  

三、外溢機制結合智慧健康管理　遠距測健康、看健康、顧健康

除上述保險保障外，MSAE 外溢機制更以測健康、看健康、顧健康一次到位，透過規畫結合的保險服務，保戶可擇一由「芯盛健康管理顧問股份有限公司」、「台塑生醫科技股份有限公司」、「秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院」等專業機構提供「e 守護服務」，並透過合作機構提供之量測設備，在家就能自行量測生理數據，再由健管師每月關懷追蹤數據、提供健管報告及改善建議；更可定期享有醫師線上諮詢服務，突破地域限制，免於舟車勞頓之苦，更可於防疫新生活下降低出入醫療院所的需求。

若以 40 歲男性投保為例，投保單位日額新台幣 (下同)1,000 元，年繳保險費 65,000 元，每年都可領到樂活健康保險金 6,000 元，最長可至保險年齡 98 歲保單年度末。若符合外溢獎勵標準，自第 4 保單年度起，住院日額保險金可獲得 25% 的增額獎勵。若保險年齡達 99 歲保單年度末且保險契約仍有效時，可獲得祝壽保險金 1,300,000 元。

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