 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

市場供給吃緊推升油價 瑞銀估短線可望突破80美元

鉅亨網記者郭幸宜 台北
市場供給吃緊推升油價 瑞銀估短線可望突破80美元。(圖：AFP)
市場供給吃緊推升油價 瑞銀估短線可望突破80美元。(圖：AFP)
Tag
油價供給OPEC金價

布倫特油價上周突破 78 美元創下 2018 年 10 月以來新高，瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，在庫存持續下跌、石油輸出國組織及聯盟 (OPEC+)8 月沒有按計劃增，都將推升油價持續攀升，預期油價很快就會挑戰 80 美元關卡。

瑞銀指出，於哈薩克斯坦的石油設施進行維護，尼日利亞、墨西哥及利比亞部分石油供應中斷，讓 OPEC + 產出更趨緊張；此外，OPEC 在 + 8 月也沒有按計劃每日增產 40 萬桶，且產量反而比 7 月每日減少 15 萬桶，在供應趨緊的情況下，研判油價很可能在數周內進一步挑戰 80 美元

瑞銀表示，天氣因素帶動中東自身的石油需求，使得 OPEC + 在 8 月每日石油出口比上月減少逾 100 萬桶，這些都對油價形成支持，但要注意的是，如果北半球今年冬季比平常寒冷，讓發電廠等由天然氣改用石油，才有可能支撐油價續升，否則預期油價應該會在今年底前緩步降至 75 美元

另外，金價部分，美國聯準會日前釋出較鷹派訊號後，拖累金價跌破 1750 美元，重新回到 8 月中旬的水平。

瑞銀原本預期，美國國債收益率會更明顯走高，金價應會出現更大幅度的調整，但由於美元走軟，加上市場預期美國明年將啟動升息，這些都為金價提供一些支撐。 

瑞銀分析，在美國經濟強勁復甦下，10 年期公債收益率將反彈，伴隨著通膨拉高實際利率，因此雖然有印度的季節性黃金需求強勁，但在資金擴大流出交易所、基金與非商業期貨，預估金價在明年中進一步下修至 1600 美元

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞