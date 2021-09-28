擔憂全球短缺 美國天然氣期貨價單日飆漲11% 再寫7年新高

由於創紀錄的全球天然氣價格，帶動對美國液化天然氣 (LNG) 出口的強勁需求，美國天然氣期貨周一 (27 日) 飆漲 11% 至七年高位，天然氣生產商的股價也在飆升。

價格上漲的壓力下，正逢 10 月期貨合約到期日，使天然氣期貨屆期合約周一收每 mmbtu(百萬英熱) 5.706 美元，為自 2014 年 2 月 21 日以來的最高收盤價，也是自今年 2 月 1 日以來的最大單日漲幅。

紐約 Again Capital LLC 合夥人 John Kilduff 表示，全球驚人的價格正在助長這裡的情緒，天然氣作為一種商品正在重新定價。

即將成為近月的 11 月期貨上漲 58 美分，至每 mmbtu 5.78 美元。

由於歐洲的天然氣價格達到或接近每 mmbtu 26 美元的歷史高位，亞洲為 28 美元，而美國僅為 6 美元左右，交易員表示，世界各地的買家將繼續購買美國可以生產的所有液化天然氣。美國以液化天然氣的形式，出口其生產天然氣的約 10%。

天然氣的飆升也帶動生產商的股價，EQT Corp. 上漲 12%，Southwestern Energy Co. 上漲 24%。

接下來的關鍵，可能仍然是冬天的氣候狀況。

Bok Financial Securities 資深副總裁 Dennis Kissler 表示，由於歐洲和亞洲需求強勁，未來幾個月產量不會大幅增加，出口工廠接近滿負荷運轉，如果出現了嚴寒的 12 月，能源短缺將成為現實。

但他補充說，要是美國的氣溫處在季節性的正常水準，市場可能會出現「大幅調整」。

為了防止今年冬季可能的暴漲，天然氣交易商正在為期權合約支付更高的費用。現象之一，就是 2 月份合約的隱含波動率已從一個月前的 68% 躍升至創紀錄的 107%。