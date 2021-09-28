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《富爸爸》作者：美股恐在10月出現大規模崩盤

鉅亨網編譯凌郁涵
《富爸爸》作者：美股恐在10月出現大規模崩盤(圖片：AFP)
《富爸爸》作者：美股恐在10月出現大規模崩盤(圖片：AFP)
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美股崩盤黃金比特幣

據報導，暢銷書《富爸爸窮爸爸》的作者 Robert Kiyosaki 警告表示，美股在 10 月份恐將出現大規模崩盤。

Kiyosaki 表示：「股市將在 10 月發生巨大的崩盤。為什麼？因為美國財政部和 Fed 的國庫券供應量短缺。黃金、白銀、比特幣可能也會崩盤。」

他指出，股市崩盤後，自己不會因此就賣掉黃金、白銀、比特幣，此外，現金最適合用來投入股市撿便宜貨。不過，Kiyosaki 也提醒投資人，投資仍有一定風險，股市很危險，應該要小心。

Kiyosaki 也談到了迫在眉睫的美國債務危機，表示如果本週不提高債務上限，政府就有可能會停擺。

「美國政府快要沒錢了，停擺也迫在眉睫。民主黨將問題歸咎於共和黨人。中國恒大在 200 多個城市的 800 個項目也沒錢了。在歷史上最大的崩盤發之前請小心。應準備好黃金、白銀、比特幣以太幣。」Kiyosaki 說道。

他也指出，骨牌效應將會使房地產與股市一同崩盤，中國恒大危機恐將蔓延至美國。

這不是 Kiyosaki 第一次預測全球性股災。在今年 7 月份，他接受訪問時就曾表示，自己並不喜歡炒股，但仍預期全球性股災將至，因此建議投資人持有比特幣、黃金及白銀，因為就算是美元貶值，這些資產仍有一定的投資優勢。

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