巴菲特指標達到205% 股市崩盤恐即將到來？

儘管美股在近日屢創新高，但是市場泡沫的警訊仍未消失，有外媒指出，股神巴菲特偏好的「巴菲特指標」已攀升至 205%，表明美股遭到嚴重高估，崩盤可能即將到來。

報導指出，「巴菲特指標」是將所有美股的總市值除以最新一季的國內生產總值 (GDP) 數據，可用於衡量股市相對於經濟規模的估值。

隨著標普 500 指數在週三 (26 日) 收盤創下歷史新高，代表美股總市值的威爾夏 5000 全市場指數達到近 46.69 兆美元。與此同時，美國第二季 GDP 最新估值為 22.72 兆美元。因此，巴菲特指標達到 205%，遠高於去年第二季的 187%，當時正處疫情高峰，美 GDP 下跌約 15%。

巴菲特先前曾表示，當巴菲特指標在網路泡沫期間飆升至歷史新高時，就是即將崩盤的強烈警告訊號，全球金融危機前，該指標也持續飆升。使該指標成為預測股市下跌的有用工具。據報導，該指標在上述的兩次崩盤中均保持在 150% 以下。

電影《大賣空 (The Big Short)》原型、著名大空頭 Michael Burry 在先前也曾表示，美股現在正處在「歷史上最大的泡沫當中」。Burry 指出，投資者目前太過貪婪，瘋狂投機，承擔太多風險，並追逐不切實際的回報。

Burry 在 4 月初時就曾對特斯拉、 GameStop、比特幣、狗狗幣、Robinhood、特殊目的收購公司 (SPAC)、通貨膨脹和整體股市發出警告，他將比特幣、電動車和迷因股 (meme) 的炒作與網路泡沫和房地產泡沫相比，並在今年初時警告表示，美股正在「刀刃上跳舞」。