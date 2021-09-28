鴻海集團攜手中碳拓負極材料 2023年推首款電動巴士車用動力電池

鴻海 (2317-TW) 今 (28) 日宣布，攜手轉投資碩禾、榮炭，與中鋼 (2002-TW) 集團旗下中碳 (1723-TW) 簽署材料開發合作備忘錄，鴻海表示，隨著相關電池關鍵材料、技術到位，將持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計 2023 年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。

依照合作備忘錄，由中碳提供的高性能電池負極材料介相石墨碳微球，碩禾提供矽 / 矽氧材料技術及榮炭高性價比的人造石墨，進一步合成高性能動力電池負極材料，最後由鴻海導入電動車動力電池製程。

據了解，碳微球具備方便鋰離子快速進出的結構，應用在電動車動力電池上，可展現長循環壽命特性與快充能力；中碳為全球最大介相石墨碳微球負極生產者，且原料供應與製程均為自有。

而鴻海轉投資的碩禾與榮炭，在鋰電池負極材料領域中，屬於先進矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端測試表現突出，產品特性良好。

鴻海表示，未來四方將持續推進材料端的共同開發，提升負極材料能量密度、循環壽命與快充能力，有助於集團未來在電動車動力電池材料供應鏈的建立，可廣泛應用於電動車、電動巴士及儲能設備。

鴻海旗下鴻華先進科技自產電動巴士 E BUS，將於 2022 年第二季陸續交車，同時進軍海內外電動商用車市場，預計集團首款電動巴士電池將導入該車款，持續壯大集團電動車生態系。