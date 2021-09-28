油價激漲！高盛預期原油年底目標價飆至每桶90美元

高盛已將 Brent 原油年底目標價調升至每桶 90 美元，並稱「艾達颶風可能被證明是美國史上令原油最看漲的颶風。」

高盛分析師表示，艾達颶風對原油生產的衝擊已經遠遠抵銷了 OPEC + 自 7 月以來增產的效果。他們補充，全球石油供應短缺程度比他們預期還高，因為需求自 Delta 疫情中復甦回來的速度較預期快速。

「隨著 Delta 新冠疫情的衝擊消退，包含中國在內的亞洲地區行動性正引領全球石油需求返回疫情前的水準。」他們補充，全球航空旅行減少沒有最初擔心的狀況那樣嚴重。

再加上全球天然氣短缺情形不斷發展，歐洲和全球各地的天然氣價格飆升，他們認為冬季需求「現在完全偏向上行」。

Damien Courvalin 領導的高盛分析團隊將其對 Brent 原油年底價格預期自先前的每桶 80 美元調升至 90 美元；WTI 原油則自 77 美元調升至 87 美元。

至於對高盛該預期的風險是，如果出現能破壞疫苗的變種病毒恐將衝擊需求，反而是 OPEC + 下週會議若決議更積極增產，「只會軟化但不會令高盛的預期脫軌。」

由於對全球能源短缺的擔憂加劇，週一油價收登近 3 年高位。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.44 美元或 1.8%，收每桶 79.53 美元。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.47 美元或 2%，收每桶 75.45 美元。

能源精選行業 SPDR ETF (XLE-US) 大漲 3.56%，收 52.71 美元。

Exxon Mobil (XOM-US) 上漲 2.97%、雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.36%。

隨著蘋果 (AAPL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 供應商在內的多家工廠停產，中國限電問題已成焦點。野村證券和中金公司 (CICC) 均下調了對中國經濟增長的預測，而摩根士丹利表示，如果今年餘下時間繼續減產，第四季 GDP 成長將減少一個百分點。