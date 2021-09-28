 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

長聖申請特管辦法 再新增四項癌症項目

鉅亨網記者沈筱禎 台北
左至右為長聖副總徐偉成、總經理黃文良、董事長劉銖淇及副總李友錚。(鉅亨網資料照)
左至右為長聖副總徐偉成、總經理黃文良、董事長劉銖淇及副總李友錚。(鉅亨網資料照)
Tag
長聖癌症細胞療法免疫治療特管法

長聖 (6712-TW) 今 (28) 日表示，與中國醫藥大學附設醫院合作申請特管辦法，獲得衛福部核准新增 4 個癌症項目，包括胃癌、上皮性卵巢癌、食道癌與腎細胞癌等，有望推升旗下細胞委託訂單再成長。

長聖繼取得衛福部核准以自體細胞因子誘導殺手細胞 (CIK) 治療四期實體癌，包括肝癌、肺癌、乳癌、大腸直腸癌，此次再新增胃癌、上皮性卵巢癌、食道癌與腎細胞癌等多項適應症。

據衛福部癌症死亡人數統計，近年癌症死亡人數有增無減，顯示目前傳統癌症治療方法，無法滿足癌症病患，此外，癌末病患歷經放療化療等傳統標準療法後，也都沒有獲得改善。

長聖表示，有攝護腺癌末病患使用公司旗下樹突細胞疫苗 (DC) 細胞療法後，病患已存活超過 826 天，病情穩定，另外，共有近百位癌症病患使用相關細胞療法後，有 4 位病患存活超過 2 年、8 位存活超過一年半，23 位存活超過 1 年。

長聖指出，部分癌末病患接受免疫細胞治療後，食慾變佳、體重增加，甚至可外出旅遊爬山等休閒活動，顯示細胞療法可提升癌末病患存活時間及增加生活品質。

法人表示，長聖訂單能見度高，上修今年營運展望，全年營收將從 2.75 億元，上調至 4.59 億元，成長逾 6 成；全年每股純益上看 2.59 元，隨著新增治療適應症，加上訂單已排到明年 5 月底，明年營收、獲利有機會優於今年。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
長聖6712
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞