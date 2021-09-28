長聖申請特管辦法 再新增四項癌症項目

長聖 (6712-TW) 今 (28) 日表示，與中國醫藥大學附設醫院合作申請特管辦法，獲得衛福部核准新增 4 個癌症項目，包括胃癌、上皮性卵巢癌、食道癌與腎細胞癌等，有望推升旗下細胞委託訂單再成長。

長聖繼取得衛福部核准以自體細胞因子誘導殺手細胞 (CIK) 治療四期實體癌，包括肝癌、肺癌、乳癌、大腸直腸癌，此次再新增胃癌、上皮性卵巢癌、食道癌與腎細胞癌等多項適應症。

據衛福部癌症死亡人數統計，近年癌症死亡人數有增無減，顯示目前傳統癌症治療方法，無法滿足癌症病患，此外，癌末病患歷經放療化療等傳統標準療法後，也都沒有獲得改善。

長聖表示，有攝護腺癌末病患使用公司旗下樹突細胞疫苗 (DC) 細胞療法後，病患已存活超過 826 天，病情穩定，另外，共有近百位癌症病患使用相關細胞療法後，有 4 位病患存活超過 2 年、8 位存活超過一年半，23 位存活超過 1 年。

長聖指出，部分癌末病患接受免疫細胞治療後，食慾變佳、體重增加，甚至可外出旅遊爬山等休閒活動，顯示細胞療法可提升癌末病患存活時間及增加生活品質。

法人表示，長聖訂單能見度高，上修今年營運展望，全年營收將從 2.75 億元，上調至 4.59 億元，成長逾 6 成；全年每股純益上看 2.59 元，隨著新增治療適應症，加上訂單已排到明年 5 月底，明年營收、獲利有機會優於今年。