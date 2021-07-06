長聖上修全年展望 明年將首度配發股利

長聖 (6712-TW) 今 (6) 日召開股東會，受惠細胞委託製造業務訂單能見度高，公司上修營收、獲利展望，今年有望由虧轉盈，並規劃明年首度配發股利。

長聖表示，近年使用免疫藥物治療的患者，疾病控制率僅約 3 成，不過透過特管辦法施行細胞治療的癌症患者，以及運用公司細胞製劑治療第四期病患，腫瘤控制率可達 7 成。

長聖受惠特管辦法細胞委託製造業務持續成長，訂單能見度長達 8-9 個月，病患治療排程已至明年 3 月，法人估，長聖全年營收將從 2.75 億元，上調至 4.59 億元，成長逾 6 成；全年每股純益上看 2.59 元。

長聖預期，除業績持續擴大，今年底前 3 項產品有望取得認證，包括 Gamma-Delta T(GDT) 免疫細胞針對 8 種癌症細胞治療、DC-CIK (WT-1) 免疫細胞治療大腸直腸癌與乳癌等新的細胞療法項目、自體脂肪幹細胞 (ADSC) 治療慢性傷口。

長聖新藥開發進度方面，異體臍帶間質幹細胞新藥 UMSC01，透過恩慈療法治療 5 位急重症新冠肺炎病患，其中三位已順利出院，兩位病患肺部情況穩定中。據臨床研究結果顯示，接受臍帶間質幹細胞注射的重症患者，存活率可達 91%。

另外，UMSC01 治療急性心肌梗塞，預計明年進入二期臨床試驗；異體細胞新藥 CAR001(CAR-T)，規劃明年執行美國一期臨床試驗。