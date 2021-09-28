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財政部明赴財委會業務報告 聚焦當沖降稅修正草案

鉅亨網記者郭幸宜 台北
財政部長蘇建榮。(鉅亨網資料照)
財政部長蘇建榮。(鉅亨網資料照)
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當沖降稅證交稅財政部財委會金管會

財政部長蘇建榮明 (29) 日將赴立法院財委會進行本會期第一次業務報告，其中包含審查先前行政院通過的當沖降稅延長的修正草案，儘管有立委提議支持金管會原本的延長五年版本，但預期在財政紀律原則下，行政院版本過關機率較大。

明天財委會將審查「證券交易稅條例第二條之二及第三條條文修正草案」，亦即當沖交易證交稅降稅延長的修正草案，根據先前行政院拍定版本，當沖降稅確定延後三年到 2024 年 12 月 31 日止，稅率維持千分之 1.5 不變。

回顧過去，當沖降稅是否延長，延長多久以及稅率是否維持現狀，金管會與財政部看法各異，其中金管會先前主張再延五年，但財政部認為當沖降稅措施，雖有助於活絡台股交易量能，但不宜成為常態化。

在國發會、金管會與財政部三方多次協商後，最後拍板當沖降稅確定今 (2021) 年 12 月 31 日落日後再延長三年，但金管會所提議的再延五年則縮短為三年，至於稅率則維持千分之 1.5 不變。

事實上，當沖降稅確實也挹注部分稅收貢獻，根據財政部統計，在當沖交投熱絡拉抬下，光是來自當沖每天平均約可貢獻 4.51 億元的證交稅，以 7 月共 22 個交易日、單月證交稅收 341 億元估算，當沖交易貢獻證交稅收比重將近 3 成。

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