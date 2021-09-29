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〈台股盤前要聞〉鴻海打造動力電池供應鏈、台EVA廠喜迎轉單潮 今日必看財經新聞

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台股盤前要聞。(鉅亨網資料照)
台股盤前要聞。(鉅亨網資料照)
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台股鴻海電動車磷酸鋰鐵電池台聚EVA金管會房價央行楊金龍

關注盤前要聞重點，鴻海攜手轉投資公司碩禾、榮炭，與中碳簽署材料開發合作備忘錄，將衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計 2023 年推出首款電動巴士車用動力電池；受中國限電影響，EVA 廠供給更加吃緊，台廠喜迎轉單潮，台聚證實，客戶提貨需求明顯增加。以下是今 (29) 日必看重要財經新聞。

鴻海、榮炭與碩禾攜手中碳 2023 年推首款電動巴士車用動力電池

鴻海 (2317-TW) 昨 (28) 日宣布，攜手轉投資碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TE)，與中鋼 (2002-TW) 集團旗下中碳 (1723-TW) 簽署材料開發合作備忘錄，鴻海表示，隨著相關電池關鍵材料、技術到位，將持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計 2023 年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。閱讀全文...

中國限電 EVA 掀轉單潮 台聚證實客戶需求大增

在中國太陽能廠全年裝機量仍遠低於目標下，EVA (乙烯醋酸乙烯共聚物) 需求大爆發，但中國祭出限電政策，多家中國 EVA 廠供給更為嚴峻，台廠喜迎轉單潮，台聚 (1304-TW) 總經理王克舜昨 (28) 日證實，客戶上門詢問度大增，提貨需求明顯增加。閱讀全文...

房價高漲 央行楊金龍點出一關鍵

台灣央行總裁楊金龍周四 (30 日) 將赴立院財委會進行業務報告，在今 (28) 日出爐的最新書面報告中，楊金龍點出房價上漲原因，近年建商積極購地推升地價，是造成新建住宅價格上漲的關鍵，並帶動成屋價格上漲。閱讀全文...

保護投資人 金管會暫不引進 SPAC 借殼上市

Gogoro 將透過特殊目的性收購公司 (SPAC) 的方式赴美掛牌上市，新加坡 9 月初也通過引進 SPAC「特殊目的收購公司」上市，外界關注台灣是否引進 SPAC 借殼上市，證期局副局長郭佳君昨 (28) 日表示，基於保護投資人權益立場，暫時不打算引進 SPAC 機制。閱讀全文...

導入自動化系統成趨勢 大廠背後三大考量

隨著台積電 (2330-TW) 揭露最新五合一自動化物流運籌系統 (AMHS)，市場看好大廠導入自動化系統將成趨勢，主因自動化可為大廠創造三優勢，包括短期降低人力與增加良率、中期落實供應鏈在地化，以及長期改變企業文化，隨著各家企業積極導入，將有助台廠盟立 (2464-TW)、均豪 (5443-TW) 發展。閱讀全文...

〈FCC 開鍘中企〉美斥資 19 億美元 資助電信業更換華為等中企網通設備

美國聯邦通訊委員會 (FCC) 周一 (27 日) 表示，將啟動一項 19 億美元的計畫，資助大部分美國農村電信業者拆除華為、中興等被視為國家安全威脅的網路通訊設備。閱讀全文...

淡季不淡 台塑化陳寶郎看 Q4 油價續衝破 80 美元

布蘭特原油價格昨 (28) 日衝破每桶 80 美元大關，台塑化 (6505-TW) 董事長陳寶郎看好，歐美疫情好轉，航空燃油需求加溫，天然氣價格狂飆推升原油需求，即便第四季為油品需求淡季，但在供給面未有太大成長下，油價仍可望衝破 80 美元關卡。閱讀全文...

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