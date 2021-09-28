美8月商品貿易逆差擴大 恐拖累第三季GDP成長

美國商務部周二（28 日）表示，8 月商品貿易逆差月增 0.9% 至 876 億美元，因為企業正在重新建立庫存以跟上強勁的國內需求，意味著第三季進出口貿易可能再度拖累經濟成長。

8 月商品進口成長 0.8% 至 2,366 億美元，消費品進口成長 4.6%，工業產品進口成長 3.0%，但食物、資本財與汽車進口下降，其中汽車進口數下降可能受到全球半導體短缺影響。進出口貿易已連續四季拖累國內生產毛額 (GDP) 成長。

儘管越來越多人接種新冠疫苗，支出也開始轉向旅行等服務，但商品需求依然強勁。

8 月商品出口成長 0.7% 至 1,490 億美元。隨著全球經濟從疫情中復甦，工業與消費品出口持續成長，不過報告數據顯示，資本財、汽車與食品出口下降。

隨著進口成長，批發商與零售商 8 月庫存也隨之增加，美國商務部報告數據顯示，批發商庫存繼 7 月成長 0.6% 之後，8 月成長 1.2%，零售商庫存在 7 月上漲 0.4% 後，8 月小幅上漲 0.1%。

汽車庫存繼 7 月小幅成長 0.2% 後，8 月下跌 1.5%，反映出全球晶片短缺問題。繼 7 月成長 0.5% 後，列入 GDP 計算的排除汽車後零售庫存在 8 月增長 0.6%。