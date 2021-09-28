 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

美8月商品貿易逆差擴大 恐拖累第三季GDP成長

鉅亨網編譯段智恆
美8月商品貿易逆差擴大 恐拖累第三季GDP成長(圖片：AFP)
美8月商品貿易逆差擴大 恐拖累第三季GDP成長(圖片：AFP)
Tag
美國經濟貿易進口出口貿易逆差庫存晶片半導體短缺汽車GDP

美國商務部周二（28 日）表示，8 月商品貿易逆差月增 0.9% 至 876 億美元，因為企業正在重新建立庫存以跟上強勁的國內需求，意味著第三季進出口貿易可能再度拖累經濟成長。

8 月商品進口成長 0.8% 至 2,366 億美元，消費品進口成長 4.6%，工業產品進口成長 3.0%，但食物、資本財與汽車進口下降，其中汽車進口數下降可能受到全球半導體短缺影響。進出口貿易已連續四季拖累國內生產毛額 (GDP) 成長。

儘管越來越多人接種新冠疫苗，支出也開始轉向旅行等服務，但商品需求依然強勁。

8 月商品出口成長 0.7% 至 1,490 億美元。隨著全球經濟從疫情中復甦，工業與消費品出口持續成長，不過報告數據顯示，資本財、汽車與食品出口下降。

隨著進口成長，批發商與零售商 8 月庫存也隨之增加，美國商務部報告數據顯示，批發商庫存繼 7 月成長 0.6% 之後，8 月成長 1.2%，零售商庫存在 7 月上漲 0.4% 後，8 月小幅上漲 0.1%。

汽車庫存繼 7 月小幅成長 0.2% 後，8 月下跌 1.5%，反映出全球晶片短缺問題。繼 7 月成長 0.5% 後，列入 GDP 計算的排除汽車後零售庫存在 8 月增長 0.6%。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞