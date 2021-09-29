 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

美國9月諮商會消費者信心連3月下滑 降至七個月低點

鉅亨網編譯段智恆
美國9月諮商會消費者信心跌至109.3 連3月下滑(圖片：AFP)
美國9月諮商會消費者信心跌至109.3 連3月下滑(圖片：AFP)
Tag
美國經濟消費者信心9月美國經濟諮商會新冠病毒Delta通膨

新冠變種病毒 Delta 與通膨疑慮影響美國家庭消費意願，美國 9 月消費者信心意外連 3 個月下滑，降到七個月以來最低。

美國經濟諮商會（The Conference Board）周二（28 日）公布，從 8 月修正後的 115.2 降至 109.3，遠低於市場預期的 114.9。

諮商會主管 Lynn Franco 表示，9 月的數據顯示，消費者對經濟狀況與短期成長前景的擔憂加劇，而住房、汽車、主要家電的消費意願都再次回落。儘管對短期通膨擔憂有所緩解，但通膨率仍居高不下。

藍線：消費者信心指數，綠線：消費者現況指數，紅線：消費者信心預期指數。（圖片來源：Zerohedge）
藍線：消費者信心指數，綠線：消費者現況指數，紅線：消費者信心預期指數。（圖片來源：Zerohedge）

反映消費者對當前企業與勞動市場狀況信心的現況指數，從 8 月的 148.9 降至 9 月的 143.4。評估收入、企業與勞動市場狀況的預期指數，從上月的 92.8 降至 86.6。

Franco 表示：「消費者變得更價謹慎，今後可能會減少開銷。」

花旗經濟學家 Veronica Clark 在一份給客戶的報告中寫道，消費者信心指數有時往往無法準確衡量實際的支出模式。例如 8 月美國消費者信心的急遽下降並未導致當月零售額下降。

Clark 說：「隨著新冠疫情顯示初步穩定跡象，以及二手車等價格暫時回落，消費者信心指數可能在未來幾個月再次上升。」

另一項由密西根大學進行的消費者信心調查顯示，美國消費者信心在 9 月穩定在較低的水準。密西根大學的調查較注重消費者購買狀況，而美國經濟諮商會的調查較注重勞動市場情形。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞