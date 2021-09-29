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〈財報〉記憶體寒冬？美光財測大幅低於預期 盤後挫跌逾4%

鉅亨網編譯張博翔
記憶體寒冬？美光財測大幅低於預期 盤後挫跌逾4%（圖：AFP）
記憶體寒冬？美光財測大幅低於預期 盤後挫跌逾4%（圖：AFP）
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美光財報F2021Q4半導體產業晶片財測筆電PC記憶體

記憶體大廠美光 (MU-US) 周二 (28 日) 發布 2021 會計年度第四季營收與 2022 年度第一季財測，儘管財報表現優異，然而由於筆電需求出現放緩跡象，財測遠低於市場預期，盤後下挫 4.28%。

美光預估本季 (2022 會計年度第一季) 營收為 76.5 億美元 (增減 2 億美元)，大幅低於 FactSet 分析師預估的 85.4 億美元。不計部分項目的每股盈餘將為 2.1 美元 (增減 10 美分)。

F2022 Q1 財測關鍵數字 (non-GAAP)
  • 營收：76.5 億美元 (± 2 億美元) vs.  85.4 億美元 (FactSet 調查分析師預測)
  • 毛利率：47% (± 1%)
  • 稀釋後 EPS：2.1 美元 (± 0.1 美元) vs.  2.53 美元 (FactSet 調查分析師預測)

執行長 Sanjay Mehrotra 於電話會議中表示，預計今年日曆年 DRAM 需求成長落在 20% 出頭，明年複合年均成長率為中高雙位數。NAND 今年需求成長幅度將達到 30% 接近 40% ，明年複合年均成長率達約 30%。

Mehrotra 說，明年主要成長動能將聚焦於伺服器、5G 手機與車用、工業需求。短期內由於筆電客戶面臨長短料問題，目前正在調整記憶體的叫貨，預估未來幾個月客戶該問題將獲得解決。至於晶片短缺影響出貨量的情形，將在下半年恢復。

F2021Q4 (9 月 2 日止) 財報關鍵數字 (non-GAAP)
  • 營收：82.7 億美元 vs.  82.3 億美元 (FactSet 調查分析師預測)
  • 毛利率：47.9%，季增 5%，年增 13%
  • 營業費用：8.91 億美元
  • 營利率：37.1%，季增 5.2%，年增 15.6%
  • 淨利：27.8 億美元
  • 稀釋後 EPS：2.42 美元 vs. 2.33 美元 (FactSet 調查分析師預測)
F2021 全年財報關鍵數字 (non-GAAP)
  • 營收：277 億美元，年增 29.2%
  • 淨利：69.76 億美元
  • 稀釋後 EPS：6.06 美元，年增 114%

美光第 4 季營收年增 36.4% 至 82.7 億美元，執行長 Mehrotra 表示，第四季表現持續優異，為 2021 財年劃下完美句點，今年確立 DRAM 和 NAND 技術領先地位，並在多個終端市場拿下創紀錄營收。

美光財報是所有裝置需求的重要風向球，其生產的 DRAM 晶片用於 PC 和伺服器，而 NAND 晶片則廣泛用於較小的裝置。

美光表示，受到雲端客戶、商用 IT 資本支出所拉動，第四季伺服器市場比前季和去年同期都成長，由於雲端需求水漲船高，伺服器市場已成為記憶體儲存產業中最大市場。此外，DDR5 產品也在該季開始出貨，而搭載 PCle Gen4 的 SSD 則即將問世。

筆電市場則維持年成長表現，預估 2021 日歷年筆電年出貨成長率將達雙位數。圖形市場則持續受惠於 GPU、新一代遊戲家用主機需求，該市場營收季、年比都上揚。

至於手機市場第四季營收年增率大於 25%，176 層 NAND 已獲兩 OEM 廠核可，車用部分營收則持續受汽車業復甦、儲存需求增加所帶動。

Mehrotra 表示， 該公司 1-alpha 與 1z DRAM 已成為該公司主要產品與重心，預計 176 層 NAND 第四季也加入該公司的主要產品線。此外，第四季已購入最先進 EUV 設備 (NXE 3600)，以實踐 2024 年製造計畫。

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