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〈美股熱門股〉應材雙利空衝擊跌近7% 派樂騰遇強敵搶市占跌逾4%

鉅亨網編譯段智恆
〈美股熱門股〉應材雙利空衝擊跌近7% 派樂騰遇強敵搶市占跌逾4%(圖片：AFP)
〈美股熱門股〉應材雙利空衝擊跌近7% 派樂騰遇強敵搶市占跌逾4%(圖片：AFP)
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應材雙利空衝擊 挫跌 6.90%

應材（Applied Materials）(AMAT-US) 受美債殖利率持攀升影響，又遭 New Street Research 將其評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（Neutral），稱半導體設備類股已近產業周期高峰，應材周二（28 日）股價應聲挫跌 6.90% 至每股 132.89 美元

New Street Research 表示，應用材料相較於 iShares Semiconductor ETF 的估值仍非常合理，但近期內不會出現重大利多改變評等，雖然仍看好應材前景，但策略考量下調其股價評等，將目標價訂在每股 140 美元，FactSet 調查分析師平均目標價為每股 164.15 美元

此外，New Street Research 也將艾司摩爾 (ASML-US) 評等從買入（Buy）下調至中性（Neutral），稱半導體設備類股正「接近產業周期高峰」。

債券殖利率攀升給科技股帶來不小壓力，以科技股為主的那斯達克指數下跌 2.83%，半導體業 AMD(AMD-US) 下跌 6.14%、美光 (MU-US) 下跌 2.77%。

派樂騰遭亞馬遜搶食健身市場 下跌 4.64%

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）(PTON-US) 受亞馬遜 (AMZN-US) 推出健身服務 Halo Fitness 影響，周二股價下跌 4.64% 至每股 87.80 美元，延續前一交易日跌勢。

派樂騰周二一度跌深 5.5%，但尾盤跌幅收斂至 4.64%，股價創下逾四個月以來最低，但早在亞馬遜公布新品前，派樂騰的股價就因殖利率攀升而下跌。

據亞馬遜網站介紹，註冊 Halo Fitness 的會員可以透過應用程式進行數百種健身項目，並且還能追蹤身體組成與睡眠紀錄。亞馬遜此次推出的健身服務，顯然有意要與蘋果 (AAPL-US)、派樂騰搶食健身市場大餅。

派樂騰自家推出的線上健身課程，同樣也包含體能訓練、瑜珈等多種項目，外媒數據顯示，截至 6 月 30 日的會計年度中，該項服務訂閱收入占總銷售額的 22%。

福特電動車轉型計畫受矚 上漲 1.06%

福特汽車 (F-US) 在日前宣布攜手南韓電池供應商 SK Innovation 重金投資 114 億美元轉型電動車發展的消息後，受到投資人與華爾街分析師青睞，周二股價上漲 1.06% 至每股 14.31 美元

福特計畫到 2025 年前在電動車發展方面投入 300 億美元，預計 2030 年的銷售額中將有 40% 至 50% 來自純電電動車。

摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在報告中寫道，儘管福特在車用電池垂直整合方面可能「起步較晚」，但該公司目前正「馬力全開追趕」，以彌補過去落後的進度。

然而 Jonas 卻不看好福特能提供良好的長期價值，給予該公司股票股票「賣出」（Sell）評等，目標價訂在每股 11 美元

此外，德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 則給予福特「持有」（Hold）評等，目標價訂在每股 16 美元。Rosner 在一份報告指出，福特汽車在美國斥資約 5.25 億美元培訓電動車維修技術人員。

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