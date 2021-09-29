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〈紐約匯市〉美債殖利率站上三個月高點 美元登10個半月新高  

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉美債殖利率站上三個月高點 美元登10個半月新高   (圖:AFP)
〈紐約匯市〉美債殖利率站上三個月高點 美元登10個半月新高   (圖:AFP)
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投資人預期聯準會 (Fed) 將在 11 月開始縮減購債、之後開始升息，美國公債殖利率周二 (28 日) 上揚，美元隨之攀高，站上 10 個半月高點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3% 至 93.719。

美國公債殖利率尾盤上升 4 個基點至 1.5253%，盤中觸及三個月高點。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「殖利率上揚，因為通膨預期升溫，打壓政府公債相對吸引力，但美國殖利率升得比其他國家快，反映交易員押注 Fed 將比他國更快收緊銀根。」

他說：「利差轉向利於美元，削弱其他殖利率較低的貨幣，並打壓那些借貸需求龐大的經濟體。」

美國財長葉倫周二呼籲國會凍結或提高舉債上限，否則美國政府最快 10 月 18 日用罄手頭現金，如此一來將打壓美元地位，並導致歷史性的金融危機。

葉倫並預測，美國通膨率到年底將接近 4%，是 Fed 目標水準的兩倍。

ING 策略師說：「市場一個正在蔚為潮流的主題是，重新評估 Fed 緊縮周期的步調。短期內大幅走高是我們看好美元的原因，尤其是明年第 2 季之後。但我們將密切觀察是否提早發生，主要取決於短期利率起飛的時間點。」

瑞穗外匯銷售部門主管 Niel Jones 說，美股周二暴跌，投資人忙著規避風險，也加劇匯市波動。

被視為風險胃口指標的澳幣下滑，兌美元貶 0.6% 至 0.7240 美元

歐元美元下滑 0.1% 至 1.1681 美元，稍早貶至 1.1668 美元，為六周低點。

日圓美元貶至近三個月低點，報 111.57 日圓，貶幅 0.5%。

三菱日聯銀行分析師 Lee Hardman，日圓是與美國 2 年期公債和 10 年期公債的殖利率最密切連動的 G10 貨幣。日本銀行 (央行)7 月決策會議紀錄顯示，一些官員警告日本的經濟復甦可能延後到來。

英鎊美元挫貶 1.2% 至 1.3532 美元英鎊上周因為英國央行 (BOE) 鷹派發言而躍升，但英國因為卡車司機人力短缺，正陷入供應鏈混亂和能源危機，使分析師對英國展望轉趨保守。

截至周三 (29 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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