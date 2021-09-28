〈美股早盤〉美債殖利率漲壓抑科技股 納指續跌、費半挫2%

美債殖利率竄高，繼續壓抑科技股表現。美股主要指數週二 (28 日) 全面開低。截稿前，道瓊工業指數跌百點或 0.5％，那斯達克綜合指數跌 1.7%，標普 500 指數跌 0.9％，費半跌逾 2％。

10 年期美債殖利率連續 6 天上升，截稿前報 1.539％，殖利率走強繼續拖累對利率敏感的科技股，FAAMG 開盤均挫逾 1%。

費半成分股也維持低迷走勢。截稿前，ASML(ASML-US) 跌逾 5%，領跌費半，應材 (AMAT-US) 跌逾 4.6％，Nvidia(NVDA-US) 跌近 3%，美光 (MU-US) 跌 2％，高通 (QCOM-US) 跌逾 1％。

既使如此，油價攀高仍為能源股帶來提振，埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US) 和西方石油 (OXY-US) 等石油股繼續走高。

市場消息面，兩黨對債限議題仍意見分歧。在共和黨人反對之下，美國參議院週一未能就舉債上限和短期撥款方案達成共識，一如市場預期。

現在國會必須在週五前批准撥款方案，否則聯邦政府將陷入停擺。美國財政部長葉倫 (Jent Yellen) 再度警告，若國會無法在 10 月 18 日前凍結或調升舉債上限，財政部將耗盡非常規措施。

另一方面，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二將赴參議院銀行委員會作證。根據昨日公布的講稿，鮑爾認為供應鏈瓶頸帶來的影響恐較預期來得更大，通膨延續時間可能更長。

截至台北時間週二 (28 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 155.55 點或 - 0.45%，暫報 34713.82 點

那斯達克綜合指數下跌 253.89 點或 - 1.68%，暫報 14718.60 點

標普 500 指數下跌 41.91 點或 - 0.94%，暫報 4401.20 點

費半下跌 83.39 點或 - 2.39%，暫報 3363.01 點

台積電 ADR 下跌 2.14% 至每股 113.67 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.539%

紐約輕原油上漲 1.13％ 至每桶 76.30 美元

布蘭特原油上漲 0.80% 至每桶 80.17 美元

黃金下跌 0.97% 至每盎司 1735.00 美元

美元指數上漲至 93.700

那斯達克綜合指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤上漲 3.53％，至 14.66 美元。

福特和南韓 SK Innovation 週一宣布，將耗資 114 億美元，在美國興建 3 座電池廠和 1 座電動車組裝廠，這也是福特先前提出 2025 年投資 300 億美元於電動車計畫的一環。

應用材料 (AMAT-US) 早盤下跌 2.54％，至 139.11 美元。

除了美公債殖利率急升，為晶片股帶來壓力外，New Street Research 將應材股票評等自「買進」(Buy) 下修至「中性」(Neutral)，目標價 140 美元，低於 FactSet 調查分析師共識預期的 164.15 美元。

New Street Research 表示，應材估值相對於 iShares 半導體 ETF 依舊合理，但認為近期不會出現任何催化劑，以支持股價重新評價。

富國銀行 (WFC-US) 早盤下跌 1.72％，至 46.74 美元。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 以監管風波不斷為由，將富國銀行股票評等自「加碼」(Overweight) 下調至「中立」(Equal-weight)。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 FHFA 房價指數年增率報 18.2％，前值 18.8%

美國 7 月 FHFA 房價指數月增率報 1.4％，預期 1.5%，前值 1.6%

台北時間 22:00 公布美國 9 月里奇蒙 Fed 製造業指數，前值 9.0

台北時間 22:00 公布美國 9 月諮商會消費者信心指數，預期 114.6，前值 113.8

華爾街分析：

AvaTrade 市場分析師 Naeem Aslam 表示，鷹派似乎已說服 Fed 從 11 月起縮減購債規模，這在市場上掀起一陣波動。他還稱，美國公債殖利率上升迫使投資人放棄微軟、亞馬遜等成長股，轉向經濟復甦概念股。

美國合眾銀行財富管理 (U.S. Bank Wealth Management) 首席投資長 Eric Freedman 認為，市場波動性可能小幅回升，除了擔心舉債上限及相關法規何時出台，市場還將擔心 Fed 的介入時機，以及接下來的財報季。他認為，成本壓力恐打壓企業獲利表現。