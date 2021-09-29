〈能源盤後〉美股走低 消費者信心下滑 原油自3年高點回落 6日來首見收低

週二 (28 日) 交易，原油 6 個交易日來首次收低，Brent 原油期貨價自超過每桶 80 美元的盤中高點回落，該價位為 Brent 原油近 3 年來最高水準。

美國原油庫存連續數週下降，以及近期供應短缺，促使 WTI 原油和 Brent 原油週一攀升至 2018 年 10 月以來的最高收盤價，但股市下滑和美國消費者信心指數下降，引起市場擔憂近期的能源需求。

與此同時，天然氣價格回吐了早盤漲幅，但因為美國供應緊張，天然氣價格仍再一次創下 7 年多以來新高。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「週二衝擊美股的『避險資金流』也拖累了原油和其他工業大宗商品價格走低。今日上午發布『相當疲弱』的消費者信心報告也無助於需求前景。」

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 44 美分或近 0.6%，收每桶 79.09 美元，盤中高點達 80.75 美元。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 37 美分或 0.5%，收每桶 78.35 美元，這是交易最活躍的原油期貨。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 16 美分或 0.2%，收每桶 75.29 美元。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「隨著 Brent 原油短暫突破每桶 80 美元，投資者似乎意識到油價已經變得太強了，此間停滯性通膨風險上升，且 OPEC + 有可能增產，很難證明這樣的價格是合理的。」

美國諮商會公布，9 月份美國消費者信心指數下降至 109.3，觸及 7 個月來最低。該數據公布後，油價開始回落。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 表示：「很明顯的是，更大的宏觀經濟發展對原油價格構成壓力。週二的盤中價格走勢表明，多空陣營持續拉鋸，一方面是 OPEC 恢復產量的速度緩慢、近期原油生產意外中斷，這些帶來看漲力量，但全球經濟又帶來看跌衝擊，因中國經濟成長疲軟以及美 Fed 開始削減購債。」

Vincent 指出，美元也可能持續走強，這會對未來幾個月以美元計價的石油價格構成不利影響。

另外，「鑑於全球取暖燃料短缺，已導致煤油等石油產品價格走強，因此第四季油價可能對 OPEC + 的發展和冬季天氣前景更敏感。」

儘管如此，原油期貨價格的逆價差也證明了市場對供應收緊的擔憂。ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 指出，2021 年 12 月交割的 Brent 原油和 2022 年 12 月交割的 Brent 原油，兩者逆價差自 8 月時的 4 美元上升至 7 美元。「逆價差沿著曲線不斷擴大，強化了市場收緊的觀點。」

報導指出，OPEC + 自協議認同 8 月起開始增產以來，一直難以提高產量。德國商銀分析師 Carsten Fritsch 表示：「OPEC + 面臨擴大增產以緩解供應的壓力上升，OPEC + 下週召開的會議就可能做出此決議。」

OPEC 週二發布年報，稱在可再生能源的帶動下，對能源的長期需求將繼續上升，但從 2020 年到 2045 年間，煤炭需求可能會下降。

其他能源商品交易

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.4%，收每百萬 Btu 5.841 美元，盤中高點曾達 6.28 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.6%，收每百萬 Btu 5.88 美元，此為交易更活躍的契約，但在週二收盤後轉為最近月契約。

歐洲天然氣價格飆升，導致對更廣泛能源危機的擔憂。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1% ，收近每加侖 2.202 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.289 美元。

EIA 週三將公布美國石油供應報告。API 週二稍晚公布，上週 (9/24 止) 美國原油庫存增加約 410 萬桶、汽油庫存約增加 360 萬桶、蒸餾油庫存約增加 250 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊調查，分析師平均預期上週 (9/24 止) 美國原油庫存下降 450 萬桶、汽油庫存約增加 70 萬桶、蒸餾油庫存下降約 220 萬桶。