大摩：油價攀至80美元以上 恐引發需求破壞

全球能源供應吃緊，近來強勢推升燃料價格，根據摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 週三 (29 日) 警告，若油價繼續攀高，恐引發需求破壞(demand destruction)。

睽違了 3 年，布蘭特原油期貨週二 (28 日) 站上每桶 80 美元大關，西德州中質原油 (WTI) 期貨也突破每桶 75 美元，在歐洲天然氣供應緊縮之際，隨著冬季供暖需求增，需求前景似乎相當樂觀。

然而，大摩分析師警告，油價已和原油供應的邊際成本脫節，且恐怕正在接近引發需求破壞的門檻，按大摩計算為約 80 美元。

需求破壞指的是「持續性的高價，導致能源需求走向部分緊縮甚至永久緊縮」，進而對能源價格造成長期打擊。

大摩認為，計算需求破壞的油價門檻並不容易，但按當前趨勢來看，布蘭特原油價格可能繼續上升至 85 美元。

大摩認為全球原油供應將更加吃緊，稱上月全球日均原油消費量達 300 萬桶，已遠高於今年前幾個月的 190 萬桶，加上航空和運輸業需求已漸回升，分析師認為，這凸顯出供應吃緊狀況較市場想的還要嚴重。

週三油價漲跌並不顯著。截稿前，布蘭特原油期貨小跌 0.05%，暫報每桶 78.31 美元，WTI 原油期貨小漲 0.09%，暫報每桶 75.36 美元。