盤前財經大事搶先讀2021年09月29日

今日操盤前瞻

日本執政黨總裁選舉

新股掛牌：永豐實、華景電

法說會：嘉泥、元禎

一文掌握鮑爾聽證焦點：Taper 幾乎達標、債務違約危機、房間裡的大象

週二 (28 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾至參議院出席聽證會，鮑爾面臨多位參議員激烈質詢，批評美國交易準則、金融監管和多元化的舉措。閱讀全文...

葉倫警告美 10/18 前達債務上限 恐危害美元地位 引爆金融危機

週二 (28 日) 美國財政部長葉倫再度發出警告，除非國會暫停或提高債務上限，否則聯邦政府可能將於 10 月 18 日用罄手頭資金，導致「歷史性的金融危機。」閱讀全文...

記憶體寒冬？美光財測大幅低於預期 盤後挫跌逾 4%

記憶體大廠美光 (MU-US) 周二 (28 日) 發布 2021 會計年度第四季營收與 2022 年度第一季財測，儘管財報表現優異，然而由於筆電需求出現放緩跡象，財測遠低於市場預期，盤後下挫 4.28%。閱讀全文...

鴻海、榮炭與碩禾攜手中碳 2023 年推首款電動巴士車用動力電池

鴻海 (2317-TW) 昨 (28) 日宣布，攜手轉投資碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TE)，與中鋼 (2002-TW) 集團旗下中碳 (1723-TW) 簽署材料開發合作備忘錄，鴻海表示，隨著相關電池關鍵材料、技術到位，將持續衝刺磷酸鋰鐵電池製造，預計 2023 年推出首款電動巴士車用動力電池，搶攻全球電動商用車市場。閱讀全文...

中國限電 EVA 掀轉單潮 台聚證實客戶需求大增

在中國太陽能廠全年裝機量仍遠低於目標下，EVA (乙烯醋酸乙烯共聚物) 需求大爆發，但中國祭出限電政策，多家中國 EVA 廠供給更為嚴峻，台廠喜迎轉單潮，台聚 (1304-TW) 總經理王克舜昨 (28) 日證實，客戶上門詢問度大增，提貨需求明顯增加。閱讀全文...

房價高漲 央行楊金龍點出一關鍵

台灣央行總裁楊金龍周四 (30 日) 將赴立院財委會進行業務報告，在今 (28) 日出爐的最新書面報告中，楊金龍點出房價上漲原因，近年建商積極購地推升地價，是造成新建住宅價格上漲的關鍵，並帶動成屋價格上漲。閱讀全文...

保護投資人 金管會暫不引進 SPAC 借殼上市

Gogoro 將透過特殊目的性收購公司 (SPAC) 的方式赴美掛牌上市，新加坡 9 月初也通過引進 SPAC「特殊目的收購公司」上市，外界關注台灣是否引進 SPAC 借殼上市，證期局副局長郭佳君昨 (28) 日表示，基於保護投資人權益立場，暫時不打算引進 SPAC 機制。閱讀全文...

導入自動化系統成趨勢 大廠背後三大考量

隨著台積電 (2330-TW) 揭露最新五合一自動化物流運籌系統 (AMHS)，市場看好大廠導入自動化系統將成趨勢，主因自動化可為大廠創造三優勢，包括短期降低人力與增加良率、中期落實供應鏈在地化，以及長期改變企業文化，隨著各家企業積極導入，將有助台廠盟立 (2464-TW)、均豪 (5443-TW) 發展。閱讀全文...