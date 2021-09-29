華爾街長期多頭：未來5周美股恐修正5-10% 科技股可能下調20%

華爾街長期多頭、Federated Hermes 首席市場策略師 Phil Orlando 認為，美股 5-10% 的修正即將出現，科技股更可能出現 20% 的回調。

美債周二 (28 日) 殖利率攀高，衝擊科技股走弱，那斯達克指數下跌 2.8%，費城半導體指數跌幅更達 3.8%。

Orlando 表示，圍繞財政和貨幣政策的不確定性，可能導致美股的下挫，並在接下來 5 周，出現 5-10% 的修正。

Orlando 在 7 月下旬開始對美股提出警告，並認為 8 月到 10 月期間，股票可能下修。主要的擔憂，包括高於預期的通膨、到新冠變種病毒，以及華盛頓的政策。

他表示，在貨幣政策方面，通膨一直比聯準會的預想更高，這可能導致聯準會在縮減購債及升息的政策改變上，比他們所提示的步伐還快得多。

他還擔心聯準會的高層異動，主席鮑爾 (Jerome Powell) 的任期將於明年 1 月結束。此外，美國國會在舉債上限和支出問題上的衝突也是一個問題。

Orlando 表示，華盛頓的這些事態發展的任何不利結果，都可能導致股市再次下跌。在這種背景下，包括大型科技公司在內的成長型股票尤其脆弱，恐怕遭到不成比例的打擊，造成 10-20% 的大規模下挫。

比起科技股，他認為購買與經濟復甦相關，而且對疲軟具有定價權的股票，如今更為有利，如能源、金融、工業、非必需消費品、原材料、小型股和國際已開發市場的股票。

儘管 Orlando 發出了近期修正警告，但他對年底的預期更高。他對標普 500 指數的年終目標是 4800 點， 2022 年年終預測是 5300 點。