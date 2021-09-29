 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

華爾街長期多頭：未來5周美股恐修正5-10% 科技股可能下調20%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
華爾街長期多頭：未來5周美股恐修正5-10% 科技股可能下調20%(圖:AFP)
華爾街長期多頭：未來5周美股恐修正5-10% 科技股可能下調20%(圖:AFP)
Tag
科技股美股修正回調通膨貨幣政策聯準會

華爾街長期多頭、Federated Hermes 首席市場策略師 Phil Orlando 認為，美股 5-10% 的修正即將出現，科技股更可能出現 20% 的回調。

美債周二 (28 日) 殖利率攀高，衝擊科技股走弱，那斯達克指數下跌 2.8%，費城半導體指數跌幅更達 3.8%。

Orlando 表示，圍繞財政和貨幣政策的不確定性，可能導致美股的下挫，並在接下來 5 周，出現 5-10% 的修正。

Orlando 在 7 月下旬開始對美股提出警告，並認為 8 月到 10 月期間，股票可能下修。主要的擔憂，包括高於預期的通膨、到新冠變種病毒，以及華盛頓的政策。

他表示，在貨幣政策方面，通膨一直比聯準會的預想更高，這可能導致聯準會在縮減購債及升息的政策改變上，比他們所提示的步伐還快得多。

他還擔心聯準會的高層異動，主席鮑爾 (Jerome Powell) 的任期將於明年 1 月結束。此外，美國國會在舉債上限和支出問題上的衝突也是一個問題。

Orlando 表示，華盛頓的這些事態發展的任何不利結果，都可能導致股市再次下跌。在這種背景下，包括大型科技公司在內的成長型股票尤其脆弱，恐怕遭到不成比例的打擊，造成 10-20% 的大規模下挫。

比起科技股，他認為購買與經濟復甦相關，而且對疲軟具有定價權的股票，如今更為有利，如能源、金融、工業、非必需消費品、原材料、小型股和國際已開發市場的股票。

儘管 Orlando 發出了近期修正警告，但他對年底的預期更高。他對標普 500 指數的年終目標是 4800 點， 2022 年年終預測是 5300 點。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞